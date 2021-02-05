"Синій кит" знову атакує підлітків: карантин міг призвести до зростання небезпечних ігор в інтернеті

В Україні підозрюють активізацію смертельних ігор для підлітків (Колаж РБК-Україна)

В Україні знову почалася хвиля підліткових суїцидів. У Києві та області за останні кілька тижнів сталося п'ять трагічних історій і вік загиблих коливається від 10 до 16 років. Найстрашніше – всі підлітки вибрали однаковий спосіб звести рахунки з життям і вистрибнули з верхніх поверхів будинків.

Як пише видання Vesti, батьки та психологи підозрюють, що в соціальних мережах активізувалися смертельні ігри типу "Синього кита", оскільки в період пандемії та карантину діти стали більш вразливими та незахищеними.

Хвиля суїцидів в Україні

Перший випадок стався в Голосіївському районі Києва. 12-річний школяр вистрибнув з 15-го поверху. Як розповіло джерело видання в коментарі, перед цим у підлітка була розмова з батьками.

"Підліток жив в одній з висоток на Деміївці з батьками. 18 січня мамі подзвонила класний керівник і розповіла про кілька пропусків школи. Батьки поговорили з сином, як вони кажуть, спокійно і доброзичливо. І син пообіцяв, що цього більше не повториться. А пропуски пояснив тим, що просто не виспався. Після цього син почистив зуби та пішов до себе в кімнату спати. А близько першої години ночі мама відчула холод у квартирі, пішла перевірити та виявила відкритим балкон. Сина в кімнаті не було, а вхідні двері були зачинені зсередини. Майже відразу їй подзвонила мама однокласника і повідомила страшну новину: її синові хлопчик написав прощальну СМС і назвав своє життя пеклом", - повідомило джерело в поліції.

2 лютого з балкона вистрибнула 13-річна школярка. Слідом – 10-річний хлопчик у селищі Чайка. У Шевченківському районі з п'ятого поверху стрибнула 16-річна школярка. Дівчинка жива, але у важкому стані. У Броварах загинув студент-першокурсник.

Що кажуть у поліції

У поліції не виключають, що за самогубствами можуть стояти смертельно небезпечні ігри типу "Синього кита", "Рожевої сосни", "Момо", "Темного лісу". Офіційно цю інформацію поки не підтверджують.

"Ми перевірили всі випадки. Постраждалі не пов'язані між собою та не були учасниками деструктивних груп", - повідомила речник Національної поліції Оксана Блищик.

Що кажуть батьки

Батьки та психологи вважають інакше, оскільки основні правила цих ігор – "нікому не говорити", "завжди виконувати завдання", "за невиконання – покарання".

Як повідомляє Vesti, смертельно небезпечні групи в соціальних мережах не зникли, і в них останнім часом спостерігається деякий сплеск. Змінюються назви, імена героїв, завдання. Групи блокує киберполиция, але на місці виявлених з'являються нові. Останнім часом в описі з'явилися заклики до підлітків – "допомогти уникнути моральних травм", "впоратися з болем", "допомогти не вбити себе". В деяких групах навіть вимагають гроші за допомогу.

Що кажуть психологи

Фахівці стверджують, що це може бути наслідком глобальної кризи на тлі пандемії та карантину, ізоляції. Минулий рік став важким для багатьох людей.

"Поняття "2020" стало прозивним. Весь минулий рік був постійним стресом. І якщо навіть для дорослих, у яких психіка більш стійка, багато подій стали травматичними, то уявіть собі, як це діє на підлітків: ізоляція, дистанційна депривація, страх. І як би підлітки намагалися удавати, що вони незалежні, насправді вони дуже залежать від дорослих", - вважає кандидат психологічних наук Олександр Сагайдак.

Він додав, що діти та підлітки отримують впевненість у завтрашньому дні та любов від старших і на тлі загальної кризи дорослим зараз теж непросто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке гра "Синій кит" і які з'явилися аналоги в Україні.

А також розповідали про те, що адвокат пояснив, що робити батькам, якщо у дитини в телефоні з'явилася смертельна гра.