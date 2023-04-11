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Похищали деньги во время "обмена валют". Правоохранители разоблачили мошенников в Киеве

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 15:45
Похищали деньги во время "обмена валют". Правоохранители разоблачили мошенников в Киеве Фото: правоохранители разоблачили мошенников в Киеве (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, похищавших деньги во время "обмена валют". Одного из них поймали с поличным.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщником разместили на сайте объявление, в котором "предлагали обмен валюты по выгодному курсу". Они обустроили в Голосеевском и Шевченковском районах Киева фейковые "пункты обмена валют", куда и приглашали потенциальных клиентов.

При этом злоумышленники подыскивали только клиентов, которые обращались за обменом значительной суммы денег. На объявление отреагировал мужчина, который хотел обменять более 40 тысяч долларов. Взяв от клиента деньги, один из мошенников скрылся через окно.

В дальнейшем по такой же схеме аферист пытался завладеть средствами еще одного клиента в сумме почти 30 тысяч долларов, против при попытке скрыться задержали правоохранители.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога. Следствие продолжается.

Похищали деньги во время &quot;обмена валют&quot;. Правоохранители разоблачили мошенников в Киеве

Фото: правоохранители разоблачили мошенников в Киеве, которые похищали деньги во время обмена валют (t.me/kyiv_pro_office)

Ранее мы писали о том, что полиция разоблачила группу мошенников, похищавших деньги во время "обмена валют" с помощью дрона.

Также напомним, что в прошлом месяце в Испании задержали банду, похитив вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро.

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