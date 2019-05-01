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Дайте йому шанс: реакція мережі на нову заяву Зеленського


Заява Зеленського була неоднозначно сприйнята користувачами мережі

Володимир Зеленський подякував усім за підтримку на виборах і оголосив конкурс на посаду спікера президента. Крім того, український державний та політичний діяч пообіцяв українцям працювати і робити все можливе для процвітання України.

Користувачі сприйняли неоднозначно заяву Зеленського, однак й піддавати жорсткій критиці не стали:

Реакція мережі на нову заяву Зеленського (скріншот: facebook.com/rbc.ua)

  • Який жах.
  • Що він чудить? Може вже вистачить писати та показувати нісенітницю? Ми ще в своєму розумі.
  • Звідки у вас береться стільки жовчі ? Людина ще не встигла нічого зробити, звідки вам відомо, що у нього нічого не вийде ?
  • А, по-моєму, правильно і мудро поступає.
  • Гірше вже не буде. Дайте йому шанс.

Реакція мережі на нову заяву Зеленського (скріншот: facebook.com/rbc.ua)

  • Сподіваюся, "Квартал 95" тепер буде нам розповідати про всі помилки нового президента, по-чесному, як розповідали про Порошенка. А ми і далі будемо сміятися.
  • Люди, досить принижувати один одного! Майте повагу і прийміть, що маєте!
  • Не розумію, за які заслуги народ України обрав Зе президентом?
  • Йому треба для початку вивчити українську.

Реакція мережі на нову заяву Зеленського (скріншот: facebook.com/rbc.ua)

Раніше мережа висловила свою думку про зустріч Зеленського з Єпіфанієм, яка відбулася 30 квітня.

Варто відзначити, що за результатами підрахунку 100% протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Можливою датою інавгурації Зеленського буде 28 травня.

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