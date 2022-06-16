Дай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фото
Український парамедик очистив біля окопів клаптик землі та виростив на ньому цибулю.
Фото опублікував парамедик 140 мобільної бригади Олексій Кушнєр у своєму Telegram.
На фото можна побачити, як серед лісу у землі військовий виростив цибулю
"Дай українцю хоч маленький шматочок земельки - він одразу почне там щось вирощувати", - написав військовий.
Парамедик біля окопів виростив цибулю (t.me/oleksiykushner)
У коментарях користувачі в захваті від сили та волі українських військових. Також вони порадили захиснику трохи почекати і вже після перемоги обробляти ділянку біля власного будинку:
- Ти як повернешся, то будеш землю гектарами засівати;
- Супер!;
- Смачного;
- Тільки зупинись на цибулі. Не здумай картоплю чи ще щось щось садити. Перемога вже близько. Посадиш біля будинку. А то після перемоги на твою теперішню дислокацію далеко буде їздити обгортати і збирати картоплю;
- Навіть у концтаборах жінки умудрялися сіяти зелень. Ти молодець! Пишаюся;
- А казав, що будь-що придумаєш, щоб тільки на город не ходити. Гени пальцем не зітреш.
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