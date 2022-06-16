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Дай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фото

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Четвер 16 червня 2022 16:53
Дай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фото Український військовий на фронті виростив цибулю (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український парамедик очистив біля окопів клаптик землі та виростив на ньому цибулю.

Фото опублікував парамедик 140 мобільної бригади Олексій Кушнєр у своєму Telegram.

На фото можна побачити, як серед лісу у землі військовий виростив цибулю

"Дай українцю хоч маленький шматочок земельки - він одразу почне там щось вирощувати", - написав військовий.

Дай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фотоДай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фотоПарамедик біля окопів виростив цибулю (t.me/oleksiykushner)

У коментарях користувачі в захваті від сили та волі українських військових. Також вони порадили захиснику трохи почекати і вже після перемоги обробляти ділянку біля власного будинку:

  • Ти як повернешся, то будеш землю гектарами засівати;
  • Супер!;
  • Смачного;
  • Тільки зупинись на цибулі. Не здумай картоплю чи ще щось щось садити. Перемога вже близько. Посадиш біля будинку. А то після перемоги на твою теперішню дислокацію далеко буде їздити обгортати і збирати картоплю;
  • Навіть у концтаборах жінки умудрялися сіяти зелень. Ти молодець! Пишаюся;
  • А казав, що будь-що придумаєш, щоб тільки на город не ходити. Гени пальцем не зітреш.

Раніше ми повідомляли, що український військовий, який грає на барабанах, вистукав пісню "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.

Також український захисник написав вірш матері, який зворушує до сліз.

Окрім того, у Мелітополі фермери нагодували окупантів отруєною черешнею.

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