Дай украинцу землю - он будет сажать: парамедик вырастил на фронте лук и поделился фото
Украинский парамедик очистил возле окопов клочок земли и вырастил на нем лук.
Фото опубликовал парамедик 140 мобильной бригады Алексей Кушнер в своем Telegram.
На фото можно увидеть, как среди леса в земле военный вырастил лук
"Дай украинцу хоть маленький кусочек земельки - он сразу начнет там что-то выращивать", - написал военный.
Парамедик у окопов вырастил лук (t.me/oleksiykushner)
В комментариях пользователи в восторге от силы и воли украинских военных. Также они посоветовали защитнику немного подождать и уже после победы обрабатывать участок возле собственного дома:
- Ты как вернешься, то будешь землю гектарами засевать;
- Супер!;
- Приятного аппетита;
- Только остановись на луке. Не вздумай картошку или еще что-то сажать. Победа уже близко. Посадишь возле дома. А то после победы на твою теперешнюю дислокацию далеко будет ездить обертывать и собирать картошку;
- Даже в концлагерях женщины умудрялись сеять зелень. Ты молодец! Горжусь;
- А говорил, что что-нибудь придумаешь, чтобы только на огород не ходить. Гены пальцем не сотрешь.
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