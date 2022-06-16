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Дай украинцу землю - он будет сажать: парамедик вырастил на фронте лук и поделился фото

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 16:53
Дай украинцу землю - он будет сажать: парамедик вырастил на фронте лук и поделился фото Украинский военный на фронте вырастил лук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский парамедик очистил возле окопов клочок земли и вырастил на нем лук.

Фото опубликовал парамедик 140 мобильной бригады Алексей Кушнер в своем Telegram.

На фото можно увидеть, как среди леса в земле военный вырастил лук

"Дай украинцу хоть маленький кусочек земельки - он сразу начнет там что-то выращивать", - написал военный.

Дай украинцу землю - он будет сажать: парамедик вырастил на фронте лук и поделился фотоДай украинцу землю - он будет сажать: парамедик вырастил на фронте лук и поделился фотоПарамедик у окопов вырастил лук (t.me/oleksiykushner)

В комментариях пользователи в восторге от силы и воли украинских военных. Также они посоветовали защитнику немного подождать и уже после победы обрабатывать участок возле собственного дома:

  • Ты как вернешься, то будешь землю гектарами засевать;
  • Супер!;
  • Приятного аппетита;
  • Только остановись на луке. Не вздумай картошку или еще что-то сажать. Победа уже близко. Посадишь возле дома. А то после победы на твою теперешнюю дислокацию далеко будет ездить обертывать и собирать картошку;
  • Даже в концлагерях женщины умудрялись сеять зелень. Ты молодец! Горжусь;
  • А говорил, что что-нибудь придумаешь, чтобы только на огород не ходить. Гены пальцем не сотрешь.

Ранее мы сообщали, что украинский военный, который играет на барабанах, выстукал песню "Ой, у лузі червона калина" на автомате.

Также украинский защитник написал стихотворение матери, который трогает до слез.

Кроме того, в Мелитополе фермеры накормили оккупантов отравленной черешней.

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