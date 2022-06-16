Дай украинцу землю - он будет сажать: парамедик вырастил на фронте лук и поделился фото

Украинский парамедик очистил возле окопов клочок земли и вырастил на нем лук.

Фото опубликовал парамедик 140 мобильной бригады Алексей Кушнер в своем Telegram .

В комментариях пользователи в восторге от силы и воли украинских военных. Также они посоветовали защитнику немного подождать и уже после победы обрабатывать участок возле собственного дома:

Парамедик у окопов вырастил лук (t.me/oleksiykushner)

"Дай украинцу хоть маленький кусочек земельки - он сразу начнет там что-то выращивать", - написал военный.

На фото можно увидеть, как среди леса в земле военный вырастил лук

Ранее мы сообщали, что украинский военный, который играет на барабанах, выстукал песню "Ой, у лузі червона калина" на автомате.

Также украинский защитник написал стихотворение матери, который трогает до слез.

Кроме того, в Мелитополе фермеры накормили оккупантов отравленной черешней.