Безпечно, але безглуздо: Комаровський розвіяв міф про головне джерело кальцію

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Експерт поділився з батьками незвичайним заявою

Лікар Євген Комаровський розповів, чи можна в якості джерела кальцію вживати перемелену яєчну шкаралупу, а також розвіяв поширений міф. Про це експерт повідомляє в соціальній мережі Instagram.

"Вона може безпечна, але й безглузда. Для того, щоб кальцій вступив в обмін речовин він повинен вступити в кишечник у вигляді розчинної солі. Спробуйте розчинити ту саму яєчну шкаралупу, яку ви попередньо подрібнили", - пише Комаровський.

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

За словами доктора, в яєчній шкаралупі кальцій знаходиться у вигляді нерозчинної солі, тому, щоб ви з цим не робили, - це безглуздо.

Експерт зазначає, щоб дитина може отримати кальцій з дешевих препаратів, наприклад, звичайного глюконату або карбонату кальцію.

Нагадаємо, що Комаровський зруйнував черговий міф про грудне годування.