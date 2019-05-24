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Підтоплення на Закарпатті: Зеленський зателефонував голові ОДА

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 10:00
Підтоплення на Закарпатті: Зеленський зателефонував голові ОДА
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський може прибути на Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський зателефонував у четвер, 23.05 виконувачу обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославу Галасу у зв'язку із паводками на Закарпатті. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОДА.

Галас доповів про ситуацію по районах області в басейні річок Ужа, Тиси і Боржави повідомив про підтоплення дворів та сільськогосподарських угідь, а також про зруйновані укріплення берегів. Також розповів про пошуки дитини, яка впала у річку.

"Більш повна картина щодо руйнівних наслідків стихії буде відома наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть інвентаризацію й оцінять завдані збитки. Однак уже зараз зрозуміло, що Закарпаттю доведеться звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди", - сказав Галас.

У свою чергу президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.

Нагадаємо, зранку 24 травня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у західних областях України внаслідок паводків пошкоджено кілька десятків будинків. Закарпатська область постраждала найбільше - станом на 7:00 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки. Також водою зруйновано міст місцевого значення на Закарпатті та пошкоджено ще 150 мостових переходів.

Додамо, погода в Україні 24 травня 2019 року буде переважно дощовою, в деяких областях очікується град, температура повітря вдень сягатиме +26.

Підтоплення на заході України: зруйновано міст та будинки, зникла дитина На Прикарпатті два населених пункти відключили від газу
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