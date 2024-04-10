Даша Квиткова закрутила роман с мужчиной, бросившим ради нее семью, - блогер

Что известно о романе Даши и Максима

По словам Беспалова, ему написал инсайдер, которой не раз видел Дашу с Максимом вместе в одном из столичных ЖК. Название ЖК блоггер решил не говорить, но сообщение зачитал.

"Богдан, привет. Имею для тебя инсайд: уже несколько раз нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко (это основатель телеграмм сетки "Труха"). Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Связи Максима могут вывести Квиткову на совсем другой уровень жизни", - рассказал Беспалов.

Он добавил, что узнал еще некоторые интересные подробности из жизни Максима и высказал свое мнение по поводу такого интересного тандема.

"Мне интересно, что может принести этот тандем. Ой, я что-то не обратил внимание, что Максим женат. Если правда об их романе с Квитковой, то без слов", - прокомментировал блогер.

Сама Даша пока ничего не комментирует, однако раньше она признавалась, что мужчины за ней ухаживают и проявляют свое внимание.

О Максиме Лавриненко известно не очень много: он родом из Харькова, женат. Основал Telegram-канал "Труха". Когда-то он рассказывал, что получает от своего канала прибыль в 300-500 тысяч долларов в месяц.

Учился в лицее искусств на "хореографии" и почти 10 лет оттанцевал. Говорил, что это не его желание, а родителей. Имеет образование психолога.

"Я выехал из Харькова в первые дни, у меня ребенок полугодовой, жена, я их вез в Киев, потому что начались взрывы 24 февраля в Харькове. Я думал, сейчас вывезу семью в Киев, будем разбираться, что происходит", - рассказывал он о начале войны.

А что известно о Даше Цветковой?

Блогерша Даша стала победительницей шоу "Холостяк", где главным героем был телеведущий Никита Добрынин. Пара была очень влюблена друг в друга и впоследствии сыграла свадьбу. У них родился общий сын, которого назвали Львом.

Однако через два года звездная пара решила разойтись, а впоследствии они официально развелись.

Даше приписывали роман с другим экс-"холостяком" Михаилом Заливакой. Слухи разгорелись особенно сильно, когда Михаил приехал к Даше на место аварии, в которую она попала в прошлом году. Подтверждений этого романа так и не последовало.