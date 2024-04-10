Даша Квіткова закрутила роман з чоловіком, який кинув заради неї сім'ю, - блогер

Що відомо про роман Даші та Максима

За словами Беспалова, йому написав інсайдер, якій неодноразово бачив Дашу з Максимом разом в одному зі столичних ЖК. Назву ЖК блогер вирішив не говорити, але повідомлення зачитав.

"Богдане, привіт. Маю для тебе інсайд: вже кілька разів нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком (це засновник телеграм сітки "Труха"). Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки жодним чином публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Зв'язки Максима можуть вивести Квіткову на зовсім інший рівень життя", - розповів Беспалов.

Він додав, що дізнався ще деякі цікаві подробиці з життя Максима та висловив свою думку з приводу такого цікавого тандему.

"Мені цікаво, що може принести цей тандем. Ой, я щось не звернув увагу, що Максим одружений. Якщо правда про їх роман з Квітковою, то без слів", - прокоментував блогер.

Сама Даша поки що нічого не коментує, однак раніше вона зізнавалася, що чоловіки до неї залицяються та проявляють свою увагу.

Про Максима Лавриненка відомо не дуже багато: він родом з Харкова, одружений. Заснував Telegram-канал "Труха". Колись він розповідав, що отримує від свого каналу прибуток в 300-500 тисяч доларів на місяць.

Навчався в ліцеї мистецтв на "хореографії" і майже 10 років відтанцював. Казав, що це було не його бажання, а батьків. Має освіту психолога.

"Я виїхав із Харкова в перші дні, в мене дитина піврічна, дружина, я їх віз до Києва, бо почались вибухи 24 лютого в Харкові. Я думав, зараз вивезу сім’ю до Києва, будемо розбиратися, що відбувається", - розповідав він про початок війни.

А що відомо про Дашу Квіткову?

Блогерка Даша стала переможницею шоу "Холостяк", де головним героєм був телеведучий Нікіта Добринін. Пара була дуже закохана одне в одного і згодом зіграла весілля. У них народився спільний син, якого назвали Левом.

Однак через два роки зіркова пара вирішила розійтися, а згодом вони офіційно розлучилися.

Даші приписували роман з іншим екс-"холостяком" Михайлом Заливаком. Чутки розгорілися особливо сильно, коли Михайло приїхав до Даші на місце аварії, у яку вона попала минулого року. Підтверджень цього роману так і не було.