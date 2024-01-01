Даша Квиткова поразила сходством 2-летнего сына с актером "Один дома" (фото)

Даша Квиткова сравнила внешность сына с актером

Так, победительница "Холостяка-2019" в своих stories разместила коллаж для сравнения с фотографиями ее сына и кадрами из фильма 1990 года с американским актером в образе Кевина Маккаллистера.

Даша Квиткова сравнила внешность сына с Маколеем Калкиным (фото: instagram.com/kvittkova)

На снимках, которые демонстрируют сходство 2-летнего Льва со знаменитостью, мальчик сидит на руках у звездной мамы в полосатой рубашке.

Публикацию Квиткова решила не подписывать, лишь добавила несколько эмодзи.