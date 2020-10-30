Українцям пообіцяли ще одне бабине літо, а потім вдарять морози

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують в Україні ще одну теплу хвилю погоди, а потім знову похолодання

Погода в Україні в кінці жовтня налякає жителів країни раптовим похолоданням. Проте синоптики поспішають заспокоїти тим, що на початку листопада ще буде тепла хвиля й останнє в цьому році бабине літо.

Невелике похолодання, яке охопить Україну з 30 жовтня, пробуде в країні недовго і перший тиждень листопада буде відносно теплим і сухим. Українці ще встигнуть погрітися під променями осіннього сонця. Про це пише видання "Факти".

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що погода в Україні покращиться після 4 листопада.

"Невеликі дощі також будуть 2 і 3 листопада, які принесуть атмосферні фронти та циклон. У ці дні температурний фон трохи знизиться, але буде близьким до кліматичної норми, тобто максимальні температури в межах 8 — 12 градусів тепла, а мінімальна температура до 5 листопада 3 — 8 тепла, морозів не буде. Правда, в Карпатах 30 і 31 жовтня можливий мокрий сніг, а стовпчики термометрів там будуть коливатися від 0 до плюс 5. З 4 листопада опади припиняться, вдень очікується близько 10 градусів тепла, а вночі температура повітря може знижуватися місцями до слабкого морозу", - розповіла метеоролог.

А ось на думку народного синоптика Володимира Деркача, початок листопада буде холодним і дощовим і тільки в середині першої декади місяця в Україні істотно потеплішає.

"Це тепло захопить і перші дні другої декади листопада. А в середині листопада погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять в сніг. На щастя, зниження температури триватиме лише три дні, потім знову повернеться тепло. В останній декаді температура хоча і знизиться, але не критично — мінусова буде спостерігатися ночами й зрідка днем", - розповів народний синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики оновили карти погоди на листопад і повідомили дату перших морозів.

А також ми розповідали про те, у найближчу добу в Карпатах очікується мокрий сніг.