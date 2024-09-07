Не дарите это на свадьбу: 7 худших подарков для новобрачных

Хорошим гостем на свадьбе быть несложно. Стоит только радоваться, танцевать и не принести худший подарок.

Что лучше не дарить новобрачным в день свадьбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Элементы свадебного декора

Не покупайте свадебный декор, если вы не опытный организатор праздников, нанятый для помощи.

Новобрачные раньше времени продумывают все элементы декорирования, начиная от цвета салфеток и заканчивая цветами на столах. Поэтому даже самый маленький милый набор свадебного декора может не вписываться в общую картинку церемонии и окажется ненужным. Лучше оставить декорирование экспертам и найти интереснейшую идею для подарка.

Покрывало или постельные принадлежности

Казалось бы это практический подарок для молодоженов, которые только что обручились и должны начать обустраивать свой быт. Однако жених и невеста часто получают слишком много комплектов постельного белья. Потому оригинальность такого подарка мгновенно теряется. К тому же, выбирая постель, вы можете взять материал не того качества или дизайна, который приглянулся бы молодым супругам.

Не дарите покрывало или постель на свадьбу (фото: Freepik)

Все, что намекает на детей

Когда и как планировать рождение ребенка - это личное решение невест. Именно поэтому не советуем дарить на свадьбу вещи, касающиеся рождения детей. Книги для молодых родителей, детская одежда или игрушки можно считать неуместными, если пара еще не готова к родительству.

Комнатные растения или домашние животные

Если у вас специально не просили огромного вазона с комнатным растением, лучше избегать такого подарка. Это может обременить молодоженов и создать дополнительные хлопоты. То же самое касается домашних животных. Свадьба не самый лучший праздник, чтобы осуществить давнюю мечту вашей подруги или друга и подарить сиамского кота или пекинеса.

Не дарите комнатные растения молодоженам в день свадьбы (фото: Freepik)

Интимные подарки

Не покупайте на свадьбу то, что будет более уместным для девичника или мальчишника. Независимо от того есть интимные подарки рискованными, оскорбительными или шутливыми, им не место на свадьбе. Такие вещи могут испортить настроение молодоженов и вызвать неудобства.

Подарки своими руками

Креативность всегда ценится, но делать свадебный подарок своими руками достаточно сложно. Хотя такие вещи и не считаются плохими или грубыми свадебными подарками, пара может оценить их как менее важные. Если вы не профессионал по изготовлению вещей ручной работы, лучше отложить эту идею для более благоприятного случая.

Подарок для одного

Брак заключается между двумя людьми, поэтому очевидно, что подарок должен быть обоим. Даже если вы близки только с одним из супругов, подарок должен быть по вкусу и невесте, и жениху.

Если у молодоженов нет общих интересов, то лучше не покупать то, что понравится только одному из них. Свадебный подарок, предназначенный только для одного, заставит другого партнера чувствовать себя отчужденным или незамеченным.