Как выбрать цветы на первое свидание. Суеверия про цветы и их цвет

Выбирая цветы для первого свидания, следует учитывать не только их красоту, но символическое значение, которое может повлиять на дальнейшие отношения. Цвет цветов также играет немаловажную роль, ведь он может передать определенные эмоции и намерения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список предрассудков о цветах для первого свидания и что может означать их цвет.

Какие цветы подарить

Цветы на первом свидании могут быть отличным способом выразить свои чувства, но важно знать, какие из них подходят для такого случая.

Тюльпаны символизируют любовь и счастье, поэтому идеально подходят для выражения теплых чувств и романтических намерений. Герберы со своим ярким видом передают хорошее настроение, симпатию и легкий флирт, добавляя встречи легкости и радости. Ромашки ассоциируются с романтикой и радостью, делая их отличным выбором для создания положительной атмосферы.

Орхидеи являются олицетворением красоты, безупречности и совершенства, поэтому их можно подарить, чтобы подчеркнуть утонченность и элегантность избранного человека. Нарциссы указывают на то, что адресат испытывает сильные чувства, а ландыши символизируют искреннее желание осуществления мечтаний, что придает свиданию мечтательный оттенок. Сирень, символизирующая первую любовь, уместно дарить человеку, которого вы считаете особенным, но стоит помнить, что это можно сделать только один раз.

Осторожно следует подходить к выбору роз, поскольку они могут быть слишком интенсивными на первом свидании и не всегда уместны для создания соответствующей атмосферы.

Какие цветы дарить нельзя

При выборе цветов на первое свидание важно помнить, что все цветы имеют положительное значение.

Барбарис ассоциируется с обидчивостью и может восприниматься как неудачный выбор. Валериана символизирует ветреность, которая тоже не слишком подходит для создания серьезного впечатления. Желтый левкой, хоть и яркий, передает пламенную любовь и пошлые желания, что может быть чрезмерным для первого знакомства.

Цветок граната считается символом обожания, что может быть слишком сильным посланием на начальном этапе отношений. Ветвь орешника символизирует тоску и уныние, что вряд ли будет способствовать романтическому настроению.

Поэтому будьте внимательны, выбирая цветы, ведь их значение может повлиять на впечатление, которое вы произведете на избранницу.

Что означает цвет цветов

Кроме выбора самих цветов важно обратить внимание на их цвет, ведь он может нести в себе мощное символическое значение.

Красные цветы, олицетворяющие пламенную страсть и интимные желания, могут быть неуместны для дарования юным девушкам, поскольку такой подарок может создать неправильное впечатление или быть слишком смелым для первой встречи.

Желтые цветы, по народным поверьям, символизируют разлуку, что может негативно отразиться на отношениях, если их дарить во время знакомства. Однако некоторые эзотерики считают, что желтые цветы, напротив, притягивают счастье, радость и финансовое благосостояние, поэтому их можно использовать, чтобы добавить положительную энергию в отношения или улучшить материальное положение.

Таким образом, правильный выбор цвета цветов может оказать значительное влияние на восприятие подарка и передавать глубокий смысл.