Дарите что-то дорогое, а получаете носки? Как мужчинам реагировать на подарочную несправедливость

Вы пытаетесь порадовать любимую - цветы, украшения, поездки. А она вам на все праздники - носки с оленями или гель для душа из супермаркета. И это продолжается не первый год. Что же не так? Это просто разные подходы к подаркам или тревожный сигнал, что вас не ценят?

Как реагировать мужчинам на такую подарочную несправедливость и что могут означать такие подарки от женщины, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Это не о подарке - это об отношении

Внимательность и желание порадовать - вот что стоит за хорошими подарками. Если вы вкладываете в ее подарки время, деньги и душу, а в ответ получаете набор для бритья из "Эпицентра", стоит задуматься - равноценна ли ваша отдача?

"Я ей духи за 3 тысячи, а она мне - набор носков", "На день рождения - путешествие в Европу, а в ответ - чашка с надписью "Самый лучший муж". Знакомо? И здесь не о жадности. И не о том, что вы считаете подарки. А об ощущении дисбаланса. Потому что будто вкладываешь что-то важное, а в ответ - символично, формально, кое-как", - говорит эксперт.

Что могут означать такие простые подарки?

Разные "языки любви"

Возможно, для вас проявление заботы - это подарки, а для нее - теплые слова, объятия или время вместе. И тогда подарки - не главное в ее системе координат.

Она действительно не знает, что вам нужно

Многие люди, особенно женщины, с детства учили дарить "нужное". А еще - не всегда умеют принимать и отдавать щедро. Поэтому носки - это не обесценивание, а искреннее "пусть будет полезно".

Она привыкла, что все должно быть "от мужчины"

Если в ее представлении мужчина - это тот, кто должен дарить, тянуть, обеспечивать, - то и взаимности может не быть. Не потому, что она плохая, а, потому что так заложили в прошивку.

Другие причины:

Он просто не умеет дарить. Некоторые люди действительно не умеют выбирать и дарить подарки. Чтобы это исправить - можно поговорить и составить конкретный список желаний (виш-лист).

Она экономит. Порой не только деньги, но и собственные усилия. Стоит поговорить на эту тему откровенно.

У него нет финансов. Бывает и так, особенно, если вы еще в стадии встреч или она студентка, или работает не на очень хорошей работе.

"Не спешите с выводами, лучше поинтересуйтесь причинами. Потому что женщина так же может стесняться сказать правду - что, например, она всю зарплату отдает на лечение родителей", - добавил специалист.

Что делать мужчинам

Поговорить

Спокойно. Не с упреком, а с желанием понять. "Мне приятно тебя радовать, но иногда хочется тоже почувствовать, что ты обо мне заботишься".

Объяснить, что для вас важно

Не цена, а внимание. Не носки, а смысл в подарке.

Предложить список

Если дело не в деньгах, то помогите любимой - дайте ей варианты, если она не понимает, как выбирать вам подарки. И это - забота о качестве ваших отношений.

А еще - наблюдать

Меняется ли что-то после разговоров? Или вам дальше вручают "очередные мелочи" без души?

Попробуйте ответить зеркально

Если же ваши усилия ни к чему не привели - попробуйте другую тактику. Дайте ей зеркальный ответ - колготки или дезодорант из супермаркета.

Обратите внимание на другие проявления заботы

Возможно, любимая вам готовит обеды, заботится о здоровье или стала вашей надежной опорой и поддержкой в любых ситуациях? Если так, то главное здесь не носки.

"Потому что на самом деле, речь не о подарках. А о балансе в отношениях. О желании радовать друг друга. О том, есть ли обратная связь - не только словами, но и действиями. Потому что когда даешь от сердца - хочется получить что-то взаимное. И это - нормально", - резюмирует Виталий Курсик.