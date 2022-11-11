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Дарио Срна при поддержке Favbet представил автобиографическую книгу

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Пятница 11 ноября 2022 16:53
Дарио Срна при поддержке Favbet представил автобиографическую книгу Дарио Срна при поддержке Favbet представил автобиографическую книгу (фото: пресс-служба Favbet)
Автор: Артем Горовенко

Экс-капитан донецкого "Шахтера", а ныне директор по футболу клуба Дарио Срна представил автобиографическую книгу "Почему тебя зовут Срна?".

Презентация состоялась в Загребе, организацию события поддержала компания Favbet.

Деньги от продажи автобиографии Срна направит на проект поддержки украинских детей, утративших родителей из-за войны.

"Видеть происходящее очень тяжело. Я помогаю, потому что это моя вторая Родина. Я в Украине с 2003 года, прожил тут больше, чем в родном Метковичи. Украинцы хорошие, настоящие люди, не заслуживающее того, что происходит. Поэтому все мы должны их поддерживать, что мы и делаем. И я благодарен Хорватии за это", - сказал он.

Срна также поблагодарил президента благотворительного фонда Favbet Foundation Андрея Матюху за помощь в организации презентации.

В книге "Почему тебя зовут Срна?", написанной в соавторстве с известной хорватской журналисткой Миланою Влаович, Дарио рассказывает о своем детстве, пришедшемся на время войны, первых шагах в спорте, карьере в "Шахтере", взлетах и падениях, а также делится малоизвестными фактами своей спортивной биографии.

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Дарио Срна