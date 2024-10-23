Дантес откровенно рассказал о своих переживаниях за детей Даши Кацуриной: "Страшно"

"Ты стал отцом во время войны", - подметила телеведущая в беседе.

На что Дантес ответил, что у детей есть замечательный отец, а он - парень девушки, у которой есть дети. Тем не менее он проводит много времени с детьми Кацуриной как друг.

"Я просто кайфую рядом с ними. Мы все делаем вместе, проводим полезно время. Даша -классный менеджер. У нас все слажено", - отметил Дантес.

В то же время на вопрос Маши, бывает ли страшно из-за того, что не хватит чего-го, чтобы их защитить, певец откровенно ответил, что такой страх есть.

"Когда обстрелы, то это лотерея. Страшно? Страшно. Когда они не с нами - это страшно. Ты как бы это не контролируешь. Даже когда они в школе и бывает воздушная тревога", - отметил певец.

Дантес с сыном Кацуриной (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Дантес подчеркнул, что они с возлюбленной говорят обо всем с детьми.

"Опять же таки, как это позиционировать. Можно сказать, что обстрелы, нас бомбят. А можно сказать: "Вот слышишь, это нас защищают. Это ПВО работает". Одно и то же просто разными словами.

Он подчеркнул, что все идет от взрослых, от того, как общаться с детьми и как объяснять им те или иные ситуации.

"Бывает, что им страшно, но мы просто проговариваем все", - отметил артист.

Дантес уверен, что и во время войны можно обеспечить детям счастливое детство.

"Мы сильно много страхов навешиваем на своих детей и думаем, что они это как-то по другому переживают. Что они намного страшнее переживают. В твоих силах сделать их детство. Есть страна долбо***в, уничтожающая их детство, а твоя задача - построить их детство. Саша ходит в классную школу, она счастлива ездит в детские лагеря", - рассказал он.

Даша Кацурина с Дантесом и детьми (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

"Ребенок, как и любой человек, должен жить и ничего не бояться. И это в наших силах. Саша ходит на танцы, вокал, а малой кайфует на днях рождениях друзей-детей. Они живут жизнь. И мне кажется, оно гораздо ярче, чем у нас", - подытожил артист.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:03:46.

Что известно об отношениях Дантеса с Дашей Кацуриной

Даша Кацурина и ресторатор Миша Кацурин были женаты 7 лет. В 2022 году супруги разошлись. Примерно в это же время стало известно о разводе их друзей, с которыми они тесно общались и даже ездили на отдых - Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой.

Вскоре Дорофеева и Кацурин объявили о своих отношениях, а летом 2023 года сыграли свадьбу.

Летом 2023 года Дантес публично признался Кацуриной в любви, хотя до этого говорил, что не будет больше афишировать свою личную жизнь.

В начале отношений с Дашей Дантес в шутку называл себя чайлдфри, однако он стал умело справляться с детьми своей второй половинки.

Влюбленные не скрывают своих чувств (фото: instagram.com/dasha_katsurina)