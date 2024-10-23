Дантес відверто розповів про свої переживання за дітей Даші Кацуріної: "Страшно"

"Ти став батьком під час війни", - зауважила телеведуча в бесіді.

На що Дантес відповів, що у дітей є чудовий батько, а він - хлопець дівчини, яка має дітей. Тим не менш, він проводить багато часу з дітьми Кацуріної як друг.

"Я просто кайфую поряд з ними. Ми все робимо разом, проводимо корисно час. Даша - класний менеджер. У нас все злагоджено", - зазначив Дантес.

У той же час на запитання Маші, чи буває страшно через те, що не вистачить чогось, щоб їх захистити, співак відверто відповів, що такий страх є.

"Коли обстріли, то це лотерея. Страшно? Страшно. Коли вони не з нами - це страшно. Ти як би це не контролюєш. Навіть коли вони у школі і буває повітряна тривога", - зазначив співак.

Дантес із сином Кацуріною (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Дантес наголосив, що вони з коханою говорять про все з дітьми.

"Знову ж таки, як це позиціонувати. Можна сказати, що обстріли, нас бомблять. А можна сказати: "Ось чуєш, це нас захищають. Це ППО працює". Одне й те просто різними словами.

Він наголосив, що все йде від дорослих, від того, як спілкуватися з дітьми та як пояснювати їм ті чи інші ситуації.

"Бує, що їм страшно, але ми просто промовляємо все", -зазначив артист.

Дантес упевнений, що під час війни можна забезпечити дітям щасливе дитинство.

"Ми дуже багато страхів навішуємо на своїх дітей і думаємо, що вони це якось інакше переживають. Що вони набагато страшніше переживають. У твоїх силах зробити їх дитинство. Є країна долбо***в, що знищує їхнє дитинство, а твоє завдання - побудувати їхнє дитинство. Саша ходить до класної школи, вона щаслива їздити до дитячих таборів", - розповів він.

Даша Кацуріна з Дантесом та дітьми (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

"Дитина, як і будь-яка людина, повинна жити і нічого не боятися. І це в наших силах. Саша ходить на танці, вокал, а малюк кайфує на днях народження друзів-дітей. Вони живуть життя. І мені здається, воно набагато яскравіше, чим у нас", - підсумував артист.

На відео цей момент можна переглянути з 01:03:46.

Що відомо про стосунки Дантеса з Дашею Кацуріною

Даша Кацуріна та ресторатор Міша Кацурін були одружені 7 років. У 2022 році подружжя розійшлося. Приблизно в цей час стало відомо про розлучення їхніх друзів, з якими вони тісно спілкувалися і навіть їздили на відпочинок - Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої.

Незабаром Дорофєєва та Кацурін оголосили про свої стосунки, а влітку 2023 року зіграли весілля.

Влітку 2023 року Дантес публічно освідчився Кацуріній в коханні, хоча до цього говорив, що більше не афішуватиме своє особисте життя.

На початку стосунків з Дашею Дантес жартома називав себе чайлдфрі, проте він став уміло справлятися з дітьми своєї другої половинки.

Закохані не приховують своїх почуттів (фото: instagram.com/dasha_katsurina)