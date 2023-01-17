RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дантес и Дорофеева официально развелись: что певец написал бывшей

Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский певец и стендапер Владимир Дантес официально расстался с известной певицей Надеждой Дорофеевой. Недавно между ними прошел их последний диалог.

Об этом Дантес рассказал в разговоре с юмористами команды СКВ на YouTube.

Что певец написал Дорофеевой

Во время стрима комики зачитывали звезде вопросы от подписчиков, а он честно отвечал.

Один из пользователей спросил, общается ли Дантес с бывшей женой, которая после расставания с ним начала встречаться с его другом - ресторатором Михаилом Кацуриным.

По словам Дантеса, он недавно получил официальное свидетельство о разводе и поздравил бывшую.

"Я много где отвечал. Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я прислал ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались", - вспомнил артист.

Владимир Дантес рассказал, общается ли с бывшей женой (фото: скрин с видео)

Добавим, что в середине марта 2022 года Дантес и Дорофеева рассказали в сети, что разошлись. Впоследствии их друзья Михаил Кацурин и его жена Даша Кацурин тоже заявили о разводе.

Позже подтвердились слухи, что Дорофеева начала встречаться с Михаилом Кацуриным, а Дантес с Дашей Кацуриной. Так в сети до сих пор шутят об удивительном решении звездных пар.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Недавно мы сообщали, что Дантес требует от Кацуриной родить ему детей.

Также Дорофеева и Миша Кацурин показали трогательное видео об их романе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михайло КацурінНадя ДорофееваВладимир Дантес