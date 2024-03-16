Дантес внезапно спел песню Дорофеевой прямо посреди Киева

Певец Владимир Дантес, который вместе с блогершей Дашей Кубик ведет шоу "МУЛЬТИТРЕК", спел отрывок из песни своей бывшей жены Нади Дорофеевой прямо посреди Киева. Как оказалось, на это он пошел ради того, чтобы помочь своей подопечной LELY45.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уже вышедший на YouTube пятый выпуск шоу "МУЛЬТИТРЕК".

Дантес спел трек Дорофеевой - как это было

Так, Дантесу пришлось участвовать в конкурсе. Он должен был подходить к людям, которых встречал на улицах Киева. Певцу нужно было без объяснений начать петь отрывки из известных треков, а случайные прохожие должны были угадать песню и произнести другие строки.

Как оказалось, не все киевляне и гости города сразу могли вспомнить слова известных песен. Когда Дантес начал петь трек Дорофеевой, ему удалось получить дополнительный балл.

"Я тебе кохаю, але не зовсім", - спел артист.

Дантес вспомнил песню своей бывшей (скриншот)

Принесет ли это победу "подопечной" Дантеса - можно увидеть в выпуске "МУЛЬТИТРЕКА".

Что известно о шоу "МУЛЬТИТРЕК"

В каждом выпуске звездные ведущие помогают двум артистам за 12 часов создать новые песни. И тот, кто запишет самый лучший трек, получит 50 тысяч гривен, которые можно задонатить на доброе дело.

Кроме этого, в пятом выпуске организаторы проекты "МУЛЬТИТРЕК" оставили интересную "пасхалку" с анонсом нового шоу, которое будет называться "Мультипотяг".