В Дании осквернили российским триколором статую "Русалочки"

На основе знаменитой статуи "Русалочки" Ганса Кристиана Андерсена в Копенгагене нарисовали российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Сообщается, что вандалы нарисовали на скале, на которой сидит русалочка, белую, синюю и красную полосы.

При этом неизвестно, когда произошел вандализм. Ответственность за поступок никто не взял.

Отметим, что статуя уже давно является популярной мишенью для вандалов. Так, статуе отпиливают голову или руку, обливали краской, даже разрисовывали свастикой и символом Z.

Тем временем в Эстонии разрешили демонтаж советских памятников.

А в Вильнюсе сносили самый большой памятник войскам СССР.

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