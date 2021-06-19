Понад 600 евакуйованих, зниклий безвісти і загиблий: що відбувається в затопленій Ялті
В окупованій Ялті в результаті потопу постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.
Про це повідомила у Facebook "голова" так званої "адміністрації" окупованої Ялти Яніна Павленко.
За її даними, внаслідок НС отримали травми 18 осіб.
"З них 2 госпіталізовані, 1 потерпілий прооперований. 1 загиблий (смт Краснокам'янка) одна жінка пропала безвісти - ведуться пошуки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, евакуйовано 608 осіб (50 неповнолітніх).
Внаслідок ускладнення погоди, підтоплено 101 будинок, відкачано воду з 43.
"Знеструмлено 7211 абонентів відключено від газопостачання: 235 абонента. Подача води у всьому міському окрузі припинена. З ночі організована роздача питної води", - повідомила Павленко.
Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі.
Відзначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.