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Понад 600 евакуйованих, зниклий безвісти і загиблий: що відбувається в затопленій Ялті

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Субота 19 червня 2021 10:51
Понад 600 евакуйованих, зниклий безвісти і загиблий: що відбувається в затопленій Ялті Фото: у Ялті через потоп постраждали 18 осіб (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: РБК-Україна

В окупованій Ялті в результаті потопу постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.

Про це повідомила у Facebook "голова" так званої "адміністрації" окупованої Ялти Яніна Павленко.

За її даними, внаслідок НС отримали травми 18 осіб.

"З них 2 госпіталізовані, 1 потерпілий прооперований. 1 загиблий (смт Краснокам'янка) одна жінка пропала безвісти - ведуться пошуки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, евакуйовано 608 осіб (50 неповнолітніх).

Внаслідок ускладнення погоди, підтоплено 101 будинок, відкачано воду з 43.

"Знеструмлено 7211 абонентів відключено від газопостачання: 235 абонента. Подача води у всьому міському окрузі припинена. З ночі організована роздача питної води", - повідомила Павленко.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі.

Відзначимо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

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