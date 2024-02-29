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Данилко умилил фанов редким фото из детства: "Какой хорошенький!"

Каким Данилко был в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Полина Иваненко

Певец Андрей Данилко, уже много лет выступающий в образе Верки Сердючки, поделился редким фото. Он показал, как выглядел в детстве, и "нарвался" на множество комплиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Данилко в Instagram.

Как артист выглядел в детстве

Да, 29 февраля Данилко разместил редкое фото, на котором он еще был ребенком. Артист не стал указывать, в каком возрасте был сделан этот кадр. Он попросил, чтобы его возраст на фото угадали подписчики.

В детстве Данилко носил короткую прическу. Можно заметить, что тогда у него была немного кривая челка, будто бы он подстриг ее самостоятельно. При этом мальчик на фото искренне улыбался в камеру.

Данилко в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)

Как реагирует сеть

В комментариях артисту сделало немало комплиментов. Впрочем, не обошлось и без шуток. Блогер Андрей Бедняков заметил чубчик Данилко и написал: "Год ровной челки". Кроме того, другие пользователи пишут:

  • "Какая булочка с корицей! И неважно какой год, если сейчас все тот же взгляд"
  • "Какой красивый!"
  • "Хорошие бы дети были у Андрея"
  • "Боже, спасибо вам за фото. Какие приятные эмоции, сразу улыбка на лице от созерцания. Ангелочек"
  • "Чубчик сам стриг будто".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом.

Кроме того, недавно в сети появилось новое фото Винника.

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Андрей ДанилкоВерка СердючкаЗвезды шоу-бизнеса