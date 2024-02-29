UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства: "Який гарнюня!"

Яким Данилко був у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Андрій Данилко, який вже багато років виступає в образі Вєрки Сердючки, поділився рідкісним фото. Він показав, як виглядав у дитинстві, й "нарвався" на безліч компліментів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Данилка в Instagram.

Як артист виглядав у дитинстві

Так, 29 лютого Данилко розмістив рідкісне фото, на якому він ще був дитиною. Артист не став зазначати, у якому саме віці було зроблено цей кадр. Натомість він попросив, аби його вік на фото вгадали підписники.

У дитинстві Данилко носив коротку зачіску. Можна помітити, що тоді він мав трохи кривий чубчик, нібито він підстриг його самостійно. При цьому хлопчик на фото щиро посміхався у камеру.

Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як реагує мережа

У коментарях артисту зробили чимало компліментів. Втім, не обійшлося і без жартів. Блогер Андрій Бєдняков помітив чубчик Данилка й написав: "Рік рівної чолки". Окрім цього, інші юзери пишуть:

  • "Яка булочка з корицею! І неважливо який рік, якщо зараз все той самий погляд"
  • "Який гарнюня!"
  • "Гарні б діти б були у Андрія"
  • "Боже, дякую вам за фото. Які приємні емоції, одразу посмішка на обличчі від споглядання. Янголятко"
  • "Чубчик сам стриг наче".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Каменських спантеличила мережу несподіваним відео з Потапом.

Окрім цього, нещодавно у мережі з’явилося нове фото Винника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ДанилкоВерка СердючкаЗірки шоу-бізнесу