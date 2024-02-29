Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства: "Який гарнюня!"

Як артист виглядав у дитинстві

Так, 29 лютого Данилко розмістив рідкісне фото, на якому він ще був дитиною. Артист не став зазначати, у якому саме віці було зроблено цей кадр. Натомість він попросив, аби його вік на фото вгадали підписники.

У дитинстві Данилко носив коротку зачіску. Можна помітити, що тоді він мав трохи кривий чубчик, нібито він підстриг його самостійно. При цьому хлопчик на фото щиро посміхався у камеру.

Данилко у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як реагує мережа

У коментарях артисту зробили чимало компліментів. Втім, не обійшлося і без жартів. Блогер Андрій Бєдняков помітив чубчик Данилка й написав: "Рік рівної чолки". Окрім цього, інші юзери пишуть: