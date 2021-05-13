Данилко розкрив всю правду про гастролі українських артистів в РФ: ми розуміємо, у кого працюємо

Про це він розповів, відповідаючи на питання, що він думає про виступ дружини Сергія Лещенка в Москві, пише "Страна".

Данилко сказав, що взагалі не знає, хто така Анастасія Топольська, яка виступала в московському клубі "Мутабор".

"Напевно, вони не зірки, тому і тихо, немає скандалу. Я не знаю просто, хто це. Як коментувати тих, кого я не знаю? У Росії дуже багато людей з України працює. Не тільки артисти. В готелях, домробітницями. Я, правда, давно там не був", - зізнався артист.

Андрій зазначив, що дуже багато українців працюють в Росії не тільки в якості артистів. Але якщо зірок запрошують до Москви, в основному замовниками є люди з нашої країни.

"Якщо нас і запрошують, то виступи в основному за кордоном відбуваються. Щоб не підставляти артистів, вони святкують в інших місцях. Тим більше, зараз з цим карантином, я не знаю, хто взагалі туди їздить. По-перше, це дуже дорого, та й я не дуже хочу їздити зараз, займаюся здоров'ям. Але якщо бувають запрошення, ми розуміємо, у кого ми працюємо. В основному це все одно люди з України. Або чоловік українець, а вона – російська, або навпаки", - повідав Данилко.