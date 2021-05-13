Данилко раскрыл всю правду о гастролях украинских артистов в РФ: мы понимаем, у кого работаем

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, что он думает о выступлении жены Сергея Лещенко в Москве, пишет "Страна".

Данилко сказал, что вообще не знает, кто такая Анастасия Топольская, выступавшая в московском клубе "Мутабор".

"Наверное, они не звезды, поэтому и тихо, нет скандала. Я не знаю просто, кто это. Как комментировать тех, кого я не знаю? В России очень много людей из Украины работает. Не только артисты. В гостиницах, домработницами. Я, правда, давно там не был", - признался артист.

Андрей отметил, что очень много украинцев работают в России не только в качестве артистов. Но если звезд приглашают в Москву, в основном заказчиками являются люди из нашей страны.

"Если нас и приглашают, то выступления в основном за границей происходят. Чтобы не подставлять артистов, они празднуют в других местах. Тем более, сейчас с этим карантином, я не знаю, кто вообще туда ездит. Во-первых, это очень дорого, да и я не очень хочу ездить сейчас, занимаюсь здоровьем. Но если бывают приглашения, мы понимаем, у кого мы работаем. В основном это все равно люди из Украины. Или муж украинец, а она – русская, или наоборот", - поведал Данилко.