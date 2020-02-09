Данилко відверто розповів про концерти в Росії: шокуючі деталі

Андрій Данилко розповів, як ставиться до виступів у Росії, а також до тих українських зірок, які віддають перевагу РФ. Член журі Національного відбору на "Євробачення-2020" зізнався, що йому абсолютно не цікава політика конкурсу щодо Росії, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

"Мене це взагалі не цікавить і не цікавило до цього. До цього вирішите, скануйте, придумайте закони, у чому виступати, говорити, що співати, які аналізи – це перевірте всі, а ми оцінимо виключно пісню", - сказав Данилко.

Андрій Данилко (Фото: УНІАН)

Концерти Вєрки Сердючки в Росії зняті з 2014 року. Однак зараз Данилко заявляє, що не поїхав би виступати в РФ, навіть якщо б запросили.

"Зараз буде разовий концерт в Штутгарті. В Росію не кличуть, напевно знають, що ми не поїдемо. А люди, які проводять корпоративні вечірки не роблять їх у Москві. Нас не підставляють, вони проводять їх у Швейцарії, Швеції, наприклад", - поділився Данилко.

Данилко розповів про концерти в Росії (відео: YouTube/Pavlovsky News)

Раніше повідомлялося про те, що стала відома причина поганого самопочуття Данилко під час зйомок новорічного концерту.