ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Добрий день" или "доброго дня"? Как правильно говорить по-украински

Вторник 05 марта 2024 19:21
UA EN RU
"Добрий день" или "доброго дня"? Как правильно говорить по-украински Как правильно здороваться на украинском (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Среди украинцев часто возникают споры относительно того, как правильно здороваться - "добрий день" или "доброго дня". Языковеды уже не раз давали исчерпывающий ответ на этот вопрос.

О том, как все же правильно говорить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовали источники: Образовательный портал, Gazeta.ua и "Завтрак с 1+1".

"Добрий день" или "доброго дня"

В украинском языке традиционное приветствие звучит как "Добрий день", "Добрий вечір". В неформальном общении можно применять "добридень", "добривечір". Выражение "Доброго дня" - не присуще украинскому языку.

Языковед Александр Авраменко объясняет, что утром правильно желать человеку "Доброго ранку", а уже после обеда правильно использовать формы "добрий день" и "добрий вечір".

"Вспомним колядку - "Добрий вечір топі, пане господарю, син Божий народився". Именно "добрий вечір", а не "доброго вечера". Кстати, в сети начали употреблять форму "доброї доби". Но это языковой покруч", - говорит языковед.

Откуда взялась форма "Доброго дня"

Языковеды выдвигают несколько теорий происхождения этой формы приветствия:

  • есть предположение, что варианты "Доброго дня", "Доброго ранку" имеют форму пожеланий, а форма "Добрий день" вроде только констатирует факт, что день добрый
  • украинцы так часто здороваются, потому что думают, что так звучит вежливее
  • еще одна причина, почему могла возникнуть эта форма в разговорном украинском, потому что такой формы "Доброго дня" нет в русском языке

В то же время филологи подчеркивают, что пожелания "Гарного вам дня", "Вдалого вам дня" говорят на прощание, а не при встрече. И такие фразы правильные.

Раньше мы писали о том, как правильно говорить "крайний" или "последний".

Читайте также о том, каким бы сейчас был украинский язык, если бы не политика лингвоцида во времена СССР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы
NEWS
Суд Гааги выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ
Суд Гааги выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ