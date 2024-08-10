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Дан Балан прямо со сцены обратился к фанам на украинском языке (видео)

Дан Балан выступил в Одессе (фото: instagram.com/danbalan)
Автор: Полина Иваненко

Известный певец молдавского происхождения Дан Балан, который недавно внезапно вернулся в Украину, ошеломил фанатов. Артист, которые ранее выступал и общался с фанами на русском языке, неожиданно перешел на украинский.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это произошло во время концерта Балана в Одессе, а видео оттуда появилось в TikTok юзерши с ником "nikusyaaa_c".

Что сказал певец

Во время концерта Дан решил обратиться к фанатам. Он заговорил по-украински и очень старался правильно произнести все слова. Когда фаны услышали, на каком языке говорит Балан, они начали хлопать и дали артисту понять, что были приятно поражены его поступком.

"Одеса! Скільки емоцій від цього міста, ух! Як вам моя українська? Сьогодні я буду говорити цією чудовою мовою", - со сцены сказал певец.

Примечательно, что Балан был в хорошем настроении. Он "зажег" сцену своими хитами, а также исполнил легендарный трек "Freedom".

 

Как реагирует сеть

В комментариях настоящий "пожар". Юзеры в восторге от того, что Балан перешел на украинский и уже демонстрирует первые успехи. Поэтому пользователи пишут:

  • "Люди, вы понимаете, что иностранцы изучают наш язык, это тем пример, кто говорит "язык не важен"

  • "Даже Дан выучил. Респект"

  • "Чрезвычайно приятно. Это уважение к стране... Ко всем нам"

  • "Если человек хочет, то он учит язык! Конечно, нелегко, но главное - это желание!"

  • "Красавчик, молодец! Спасибо, приятно слышать наш замечательный язык".

Где был Дан Балан

До полномасштабной войны РФ против Украины артист часто выступал в Украине и появлялся на телевидении. Он участвовал во многих проектах. Впрочем, после 24 февраля 2022 года он не давал концертов на территории нашей страны.

Дан Балан (фото: instagram.com/danbalan)

Впервые с начала полномасштабной войны Балан вернулся в Украину только недавно. И сейчас он остается в стране и планирует новые концерты.

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