"Печать счастья", любовь и богатство: астролог раскрыла секрет крепкого брака Бекхэмов

По состоянию на осень прошлого года по оценкам Times их общее состояние оценивалось в 514 миллионов долларов. Узаконив свои отношения еще в июле 1999 года, эта пара, несмотря ни на что, продолжает быть вместе, зарабатывать и воспитывать детей.

Ее муж, в прошлом - выдающийся футболист, сейчас является самым популярным Instagram-блогером в Великобритании, совладельцем американского профессионального футбольного клуба Inter Miami CF. Он снимается в рекламе и кинофильмах, является обладателем нескольких модных марок, имеет в своем арсенале множество наград, орденов, титулов и премий.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, в чем секрет брака этой известной во всем мире пары.

Секрет брака Бекхэмов с точки зрения астрологии

"На психологическом уровне у них господствует высокий уровень заботы, душевного тяготения, внимания, участия, нежности, симпатии, между ними присутствует тепло во взаимоотношениях. В их сексуальной жизни - высокий уровень совместимости и полное совпадение биоритмов", - объясняет специалист.

"В этих отношениях оба раскрывают свой гендер в полной мере: она как женщина, он - как мужчина. Дэвид дает Виктории "Печать счастья" на социальном уровне, выступает ее "энергетическим донором", благодаря чему она чувствует полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, приток сил и получает расширение социальных возможностей", - добавляет она.

В финансовых вопросах, как подчеркивает астролог, Виктория в этом союзе получает больше, чем Дэвид. Но также из-за него она может и терять деньги.

Астролог рассказала, в чем секрет крепких отношений звезд (Фото: Getty Images)

Без конфликтов не обходится, как и в любой семье. Ссоры, по словам эксперта, в этом тандеме могут даже быть значительными.

"В некоторых вопросах они не хотят и не могут уступить друг другу, борясь за право на лидерство. Но из-за того, что уровень конфликтности между ними средний и в отношениях присутствует "Печать счастья", им до сих пор удается ладить", - делится Соловьева.

Екатерина подчеркивает, что звездный альянс в курсе их собственной неповторимой сопоставимости.

"Не поверите, но в начале своих отношений Виктория и Дэвид обращались к популярному голливудскому астрологу, Джеки Сталлоне, к слову, мать известного всем Сильвестра Сталлоне", - говорит специалист.

"Они попросили ее рассказать о перспективах их семейного союза и составить их персональные гороскопы. Джеки задачу выполнила и заверила, что все у них будет хорошо, а их брак будет крепким и длительным. Пока все так и есть", - также отмечает она.

Пара в браке с 1999 года (Фото: Getty Images)

Кроме того, специалист назвала некоторую причастность Виктории к одной из древнейших наук человечества. Так, оказывается, после четвертых родов знаменитость боролась с лишним весом с помощью особой практики, являющейся сочетанием йоги и астрологии.

"Автором необычной методики под названием "йогалософия" является известная американская фитнес-инструктор Менди Ингбер. Благодаря миссис Бекхэм, об этой оригинальной системе стало известно всем, кто интересуется здоровым образом жизни и пытается ухаживать за собой наиболее экологичным и гармоничным образом", - резюмирует астролог.