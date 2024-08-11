ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Чувак, лахати, шузи": языковед рассказал, как появился украинский сленг

Воскресенье 11 августа 2024 08:45
UA EN RU
"Чувак, лахати, шузи": языковед рассказал, как появился украинский сленг Как появился украинский сленг и какие слова до сих пор существуют (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У каждого поколения молодежи есть свой сленг и это не просто слова, а отражение того, как люди видят мир, как он взаимодействует с ними и определяет идентичность. И сленг важен для развития украинского языка.

Как развивался украинский сленг и почему он так важен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение языковеда Андрея Шимановского в Instagram.

Как считает популяризатор украинского языка Шимановский, сленг - это не только "простой разговор", это эволюция языка, его актуализация и адаптация к реалиям. Именно благодаря сленгу речь становится живой, динамичной, открытой к новым возможностям.

В XVIII-XIX веке на Полтавщине, где кобзарство было довольно распространенным явлением, у слепых бандуристов был свой собственный сленг, который назывался "лебийским языком". Некоторые слова фигурируют в современном молодежном сленге:

  • Лахать - смеяться
  • Кльово - произносилось оно сначала "клево"

&quot;Чувак, лахати, шузи&quot;: языковед рассказал, как появился украинский сленг

Скриншот

В 1960-х - в следствие повышенного интереса к наркотикам, романтизирует эйфорию и опиумы.

В 1970-х – большое количество эпитетов, касавшихся неудачников: wally, nurd и т.д.

В 1980-х - слова, которые касались экономических изменений и затрагивали социальный и материальный статус: лимон, лаве, бабло, шузи.

&quot;Чувак, лахати, шузи&quot;: языковед рассказал, как появился украинский сленг

Скриншот

Самая распространенная тенденция - накопление англицизмов, германизмов и т.п. из-за массовой культуры. Но все же в молодежном языке есть немало аутентичных слов и накапливается по сей день:

  • Дискогопалка - дискотека
  • Лягти в краватку - покончить жизнь самоубийством
  • Скинься в тюбик - веди себя тише
  • Дріт - телефон
  • Гальмо - человек, который медленно реагирует на все
  • Тусівка - компания
  • Чувак - мужчина, парень
  • Кент - в криминальном арго данное слово имеет значение "друг".
  • Дядя - начальник тюрьмы, то есть авторитет
  • Корєш - от слова "корни", из одного корня

Кстати, распространенные и ныне слова "бухати", "квасити", "нажиратися в хлам" и т.д. пришли в молодежную речь из криминального жаргона, но дополнился словарь и непосредственным творчеством подростков: наложкатися, нажертися, банячити, вгаситися, влупити.

"Міській сленг належить до найактивніших прошарків сучасних мов… міський сленг націлений у майбуття мови", - писал когда-то Ю. Шевелев.

&quot;Чувак, лахати, шузи&quot;: языковед рассказал, как появился украинский сленг

Скриншот

Раньше мы писали о том, как правильно обращаться к незнакомцам на украинском.

А еще рассказывали о том, как и когда в украинском языке появилось слово "тиць".

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой закон Языковой омбудсмен История Украины
NEWS
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев