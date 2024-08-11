"Чувак, лахати, шузи": языковед рассказал, как появился украинский сленг
У каждого поколения молодежи есть свой сленг и это не просто слова, а отражение того, как люди видят мир, как он взаимодействует с ними и определяет идентичность. И сленг важен для развития украинского языка.
Как развивался украинский сленг и почему он так важен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение языковеда Андрея Шимановского в Instagram.
Как считает популяризатор украинского языка Шимановский, сленг - это не только "простой разговор", это эволюция языка, его актуализация и адаптация к реалиям. Именно благодаря сленгу речь становится живой, динамичной, открытой к новым возможностям.
В XVIII-XIX веке на Полтавщине, где кобзарство было довольно распространенным явлением, у слепых бандуристов был свой собственный сленг, который назывался "лебийским языком". Некоторые слова фигурируют в современном молодежном сленге:
- Лахать - смеяться
- Кльово - произносилось оно сначала "клево"
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В 1960-х - в следствие повышенного интереса к наркотикам, романтизирует эйфорию и опиумы.
В 1970-х – большое количество эпитетов, касавшихся неудачников: wally, nurd и т.д.
В 1980-х - слова, которые касались экономических изменений и затрагивали социальный и материальный статус: лимон, лаве, бабло, шузи.
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Самая распространенная тенденция - накопление англицизмов, германизмов и т.п. из-за массовой культуры. Но все же в молодежном языке есть немало аутентичных слов и накапливается по сей день:
- Дискогопалка - дискотека
- Лягти в краватку - покончить жизнь самоубийством
- Скинься в тюбик - веди себя тише
- Дріт - телефон
- Гальмо - человек, который медленно реагирует на все
- Тусівка - компания
- Чувак - мужчина, парень
- Кент - в криминальном арго данное слово имеет значение "друг".
- Дядя - начальник тюрьмы, то есть авторитет
- Корєш - от слова "корни", из одного корня
Кстати, распространенные и ныне слова "бухати", "квасити", "нажиратися в хлам" и т.д. пришли в молодежную речь из криминального жаргона, но дополнился словарь и непосредственным творчеством подростков: наложкатися, нажертися, банячити, вгаситися, влупити.
"Міській сленг належить до найактивніших прошарків сучасних мов… міський сленг націлений у майбуття мови", - писал когда-то Ю. Шевелев.
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