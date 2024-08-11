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"Чувак, лахати, шузи": мовознавець розказав, як з'явився український сленг

Неділя 11 серпня 2024 08:45
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"Чувак, лахати, шузи": мовознавець розказав, як з'явився український сленг Як з'явився український сленг і які слова існують дотепер (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У кожного покоління молоді є свій сленг і це не просто слова, а відображення того, як люди бачать світ, як він взаємодіє з ними й окреслює ідентичність. І сленг є важливим для розвитку української мови.

Як розвивався українській сленг та чому він такий важливий, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис мовознавця Андрія Шимановського в Instagram.

Як вважає популяризатор української мови Шимановський, сленг - це не лише "проста розмова", це еволюція мови, її актуалізація й адаптація до реалій. Саме завдяки сленгу мова стає живою, динамічною, відкритою до нових можливостей.

У XVIII-XIX столітті на Полтавщині, де кобзарювання було досить поширеним явищем, сліпі бандуристи мали свій власний сленг, який називався "лебійською мовою". Деякі слова фігурують у сучасному молодіжному сленгу:

  • Лахати - сміятися
  • Кльово - вимовлялося воно спершу "клево"

&quot;Чувак, лахати, шузи&quot;: мовознавець розказав, як з'явився український сленг

Скриншот

У 1960-х - внаслідок підвищеного інтересу до наркотиків, романтизує ейфорію та опіуми.

У 1970-х - велика кількість епітетів, що стосувалися невдах: wally, nurd тощо.

У 1980-х - слова, що стосувалися економічних змін і зачіпали соціальний та матеріальний статус: лимон, лаве, бабло, шузи.

&quot;Чувак, лахати, шузи&quot;: мовознавець розказав, як з'явився український сленг

Скриншот

Найпоширеніша тенденція наразі - накопичення англіцизмів, германізмів тощо через масову культуру. Але все ж у молодіжній мові є чимала кількість автентичних слів і накопичується донині:

  • Дискогопалка - дискотека
  • Лягти в краватку - покінчити життя самогубством
  • Скинься в тюбик - поводься тихіше
  • Дріт - телефон
  • Гальмо - людина, яка повільно реагує на все
  • Тусівка - компанія
  • Чувак - чоловік, хлопець
  • Кент - у кримінальному арго дане слово має значення "друг".
  • Дядя - начальник тюрми, тобто авторитет
  • Корєш - від слова "коріння", з одного кореня

До речі, поширені й нині слова "бухати", "квасити", "нажиратися в хлам" тощо прийшли у молодіжне мовлення з кримінального жаргону, але доповнився словник і безпосередньою творчістю підлітків: наложкатись, нажертись, банячити, вгаситися, влупити.

"Міській сленг належить до найактивніших прошарків сучасних мов… міський сленг націлений у майбуття мови", - писав колись Ю. Шевельов.

&quot;Чувак, лахати, шузи&quot;: мовознавець розказав, як з'явився український сленг

Скриншот

Раніше ми писали про те, як правильно звертатися до незнайомців українською.

А ще розповідали про те, як та коли в українській мові з'явилося слово "тиць".

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