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Під Херсоном дівчину на кілометр затягнуло в море: відео порятунку

STYLERЖиття    27.08.2019 - 07:42
Під Херсоном дівчину на кілометр затягнуло в море: відео порятунку
Рятувальники виявили в морі дівчину на надувному матраці (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дівчина на надувному матраці майже вибилася з сил, коли намагалася гребти до берега

У Херсонській області в Генічеському районі сталася НП з 26-річною дівчиною, яку затягло вглиб моря на надувному матраці. Про це повідомляє поліція Херсонській області на своїй сторінці в Facebook.

За словами правоохоронців, дівчину віднесло від узбережжя Азовського моря приблизно на кілометр. Вона намагалася гребти і кликала на допомогу. Коли її дістала водна поліція вона майже вибилася з сил.

Її виявили на воді навпроти села Генічеська Гірка. Поліцейські побачили на горизонті надувний матрац, який віднесло хвилями від берега. Коли правоохоронці вирушили в бік матраца, то почули, що дівчина просить про допомогу.

Рятувальники виявили в морі дівчину на надувному матраці (відео: facebook.com/khersonpolice.official)

Начальник відділення поліції в порту "Херсон" Максим Жарков повідомив, що дівчина з усіх сил намагалася гребти в бік пляжу, але хвилі її відносили все далі вглиб моря.

Поліцейські підняли дівчину на борт службового катери і повернули на берег. Вона щиро від усієї душі подякувала їм за допомогу.

Нагадаємо, що в Дніпрі військовий врятував життя молодій дівчині, у якої стався напад епілепсії. Дівчина працювала касиром в одному з супермаркетів і інцидент з нею стався прямо на робочому місці.

Раніше повідомлялося про те, що в Житомирі 15-річний школяр-герой витягнув двох дітей з річки. Підліток не роздумував ні секунди перед стрибком у воду.

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