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У Київській області впав легкомоторний літак

П'ятниця 17 липня 2020 17:22
У Київській області впав легкомоторний літак
Фото: місце падіння літака (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

В результаті події ніхто не постраждав

Поблизу села Наливайківка Київської області в полі впав легкомоторний літак навчальної школи "Aviation Group". Після цього літак загорівся.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У літаку перебували двоє людей. Вони не постраждали.

Загоряння літака рятувальники ліквідували. На місці події працювали 10 осіб особового складу ДСНС і дві одиниці техніки.

Нагадаємо, 17 червня в Одесі розбився легкомоторний літак "Дельфін", загинули два пілоти.

Крім того, одномоторний літак "Груман" впав у Дніпропетровській області, тоді також загинули два пілоти.

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