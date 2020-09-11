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У Житомирській області розбився дельтаплан, є загиблий

Житомирська область, П'ятниця 11 вересня 2020 10:59
У Житомирській області розбився дельтаплан, є загиблий
Фото: місце аварії (t.me/dsns_telegram)
Автор: Игорь Литвиненко

В Житомирській області 11 вересня розбився дельтаплан. В результаті загинув пілот літального транспорту.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався близько 8 ранку у полі між населеними пунктами Народичі і Яжберень. За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником.

"Пілот не впорався з керуванням, в результаті чого літальний апарат впав і людина загинула. На місці події рятувальники проклали магістральну рукавну лінію для запобігання виникнення пожежі або вибуху. Обставини падіння встановлюються", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в середині липня у Київській області впав легкомоторний літак, в салоні знаходилися дві людини, вони не постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі розбився двомісний літак, один чоловік загинув, ще один постраждав.

Крім цього на початку травня у Дніпропетровській області розбився легкомоторний літак, жертвами катастрофи стали дві людини.

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