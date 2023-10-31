Отличный вариант для завтрака: как быстро приготовить вкусные сладкие деруны

Деруны - любимое блюдо многих. Все ели классическое блюдо с картофелем, но совсем необычными считаются хрустящие сладкие деруны с яблоками.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Twins Kitchen.
На приготовление яблочных дерунов нужно всего 20 минут.
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
Сначала нужно промыть яблоки, очистить и натереть в миску на среднюю терку. После этого добавьте к ним яйца, сахар, молотую корицу, молотый мускатный орех, ваниль и муку. Тщательно перемешайте все, чтобы хорошо соединились все ингредиенты.
Далее сковороду нужно смазать сливочным маслом. Яблочную массу выкладывайте столовой ложкой, придайте ей необходимую форму.
Обжаривайте деруны до золотистого цвета с обеих сторон.
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