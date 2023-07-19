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Самый простой способ засолить сало в банке: сэкономите кучу денег и времени

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Среда 19 июля 2023 18:10
Самый простой способ засолить сало в банке: сэкономите кучу денег и времени Самый простой способ засолить сало в банке (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Сало считается полезным продуктом. В Украине его используют как закуску, на бутерброды, добавляют в различные блюда или просто съедают 1-2 кусочка, чтобы насытиться или поддержать силы организма.

Самым популярным является соленое сало. Его можно покупать готовое, а можно засолить самостоятельно. Как это сделать быстро и легко - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Свежее сало - 1,5 - 2 кг
  • Вода - 1 л
  • Соль кухонная крупного помола - 200 г
  • Чеснок - 1 головка
  • Лавровый лист - 4 шт.
  • Перец черный молотый или душистый - по вкусу

Как засолить сало

Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, поставьте на огонь и доведите до кипения. Потом снимаем с огня и даем полностью остыть.

Сало режем кусочками - не шире 5 см. Кусочки должны свободно проходить в шейку банки.

Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Натираем сало чесноком со всех сторон. Лавровый лист промываем теплой водой и немного обсушиваем.

На дно каждой банки кладем несколько кусочков сала шкуркой вниз. Сверху добавляем по 1 листочку лаврового листа и пару горошин перца. Далее - еще один слой сала.

Банку утрамбовывать не нужно и кусочки сала не должны быть прижаты друг к другу слишком плотно.

Когда банка будет наполнена до верха, залейте готовым рассолом. Накрываем крышкой, но не плотно. Оставляем при комнатной температуре на 3 дня. Потом закручиваем плотно крышкой и убираем в холодильник еще на три дня.

Кстати, ранее мы писали о том, в каком виде сало самое полезное.

А еще рассказывали о том, как самостоятельно сделать невероятно вкусные вяленые помидоры.

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