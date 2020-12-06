Дива у лісі на Прикарпатті: чоловік посеред зими натрапив на неймовірну знахідку (фото)

На Прикарпатті досі ростуть гриби (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні не перестає дивувати громадян. На початку грудня на Прикарпатті люди продовжують збирати гриби. Своєю знахідкою поділився житель Івано-Франківської області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зі слів Василя Римарука, він нині перебуває у відпустці і, щоб провести час з користю, пішов на прогулянку до лісу. Де вранці 2 грудня серед засніжених пагорбів і натрапив на гриби.

Як доказ чоловік опублікував кілька фотографій грибів, які вже вкриті снігом, але попри мороз досі ростуть в лісі. Гарні і здорові гриби прикарпатець знайшов у селищі Солотвин, що в Богородчанському районі Івано-Франківської області.

"2 грудня 2020 року. Відпустка.Зранку сходив по гриби, а після обіду на річку", - підписав свою публікацію грибник.

Гриби посеред зими знаходять у ліса Прикарпаття (фото facebook.com/vasyl.rymaruk)

У коментарях до публікації користувачі соцмережі дивуються знахідці і пишуть:

Той момент, коли навіть у грудні шеф відпустку не зміг зіпсувати - заплановано у відпустці похід по гриби і купання у річці - реалізовано за будь-якої пори. Браво!

Ще би проліски, і майже казка 12 місяців.

На Різдво ще сходиш назбирати свіжих грибів.

Ніби влітку!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в жовтні почався новий сезон грибів, які починають рости з пізньої осені до початку весни.

Раніше ми писали, що був названий найкорисніший гриб, який захищає навіть від онкології.