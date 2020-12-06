Чудеса в лесу на Прикарпатье: мужчина посреди зимы наткнулся на невероятную находку (фото)

На Прикарпатье до сих пор растут грибы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине не перестает удивлять граждан. В начале декабря на Прикарпатье люди продолжают собирать грибы. Своей находкой поделился житель Ивано-Франковской области на своей странице в соцсети Facebook.

Со слов Василия Рымарука, он сейчас находится в отпуске и, чтобы провести время с пользой, пошел на прогулку в лес. Где утром 2 декабря среди заснеженных холмов и наткнулся на грибы.

В качестве доказательства мужчина опубликовал несколько фотографий грибов, которые уже покрыты снегом, но несмотря на мороз до сих пор растут в лесу. Красивые и здоровые грибы прикарпатец нашел в поселке Солотвин, что в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.

"2 декабря 2020 года. Отпуск.Утром сходил по грибы, а после обеда на реку", - подписал свою публикацию грибник.

Грибы посреди зимы находят в лесуя Прикарпатья (фото facebook.com/vasyl.rymaruk)

В комментариях к публикации пользователи соцсети удивляются находке и пишут:

Тот момент, когда даже в декабре шеф отпуск не смог испортить - запланировано в отпуске поход по грибы и купание в реке - реализовано в любое время. Браво!

Еще бы подснежники, и почти сказка "12 месяцев".

На Рождество еще сходишь насобираешь свежих грибов.

Будто летом!

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в октябре начался новый сезон грибов, которые начинают расти с поздней осени до начала весны.

Ранее мы писали, что был назван самый полезный гриб, который защищает даже от онкологии.