Чудеса в лесу на Прикарпатье: мужчина посреди зимы наткнулся на невероятную находку (фото)

Погода в Украине не перестает удивлять граждан. В начале декабря на Прикарпатье люди продолжают собирать грибы. Своей находкой поделился житель Ивано-Франковской области на своей странице в соцсети Facebook.
Со слов Василия Рымарука, он сейчас находится в отпуске и, чтобы провести время с пользой, пошел на прогулку в лес. Где утром 2 декабря среди заснеженных холмов и наткнулся на грибы.
В качестве доказательства мужчина опубликовал несколько фотографий грибов, которые уже покрыты снегом, но несмотря на мороз до сих пор растут в лесу. Красивые и здоровые грибы прикарпатец нашел в поселке Солотвин, что в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
"2 декабря 2020 года. Отпуск.Утром сходил по грибы, а после обеда на реку", - подписал свою публикацию грибник.
Грибы посреди зимы находят в лесуя Прикарпатья (фото facebook.com/vasyl.rymaruk)
В комментариях к публикации пользователи соцсети удивляются находке и пишут:
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в октябре начался новый сезон грибов, которые начинают расти с поздней осени до начала весны.
Ранее мы писали, что был назван самый полезный гриб, который защищает даже от онкологии.
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