Грибний сезон у жовтні: де в Україні можна зібрати повні кошики

Грибний кошик (ілюстративне фото: canva.com)

Грибники розповіли прийоми, завдяки яким можна зібрати кілька кошиків грибів

В Україні в жовтні починається новий сезон грибів, які починають рости з пізньої осені до початку весни. Однак в останні роки через аномальне тепло, в більшості лісів ще можна зустріти й ті гриби, які повинні були рости в період з серпня по кінець вересня. Так, саме на середину-кінець жовтня випадає можливість зібрати найбільш багатий різноманітністю кошик грибів. Враховуючи майбутні опади, грибів буде дуже багато. Де і коли шукати гриби в Україні – читайте нижче.

Де і які гриби збирати в Україні

Врожайність опеньків на 1-му місці у порівнянні з іншими грибами, особливо в цей період. Зустрічаються вони біля непередбачуваних місць. Частіше це повалені листяні дерева та пні. Ростуть опеньки тучно. Вони можуть обліпити навіть старий пень.

Опеньок осінній (фото: wikipedia.org)

Як розповідають досвідчені грибники, зараз досить високі шанси назбирати в лісі навіть білі гриби — в траві, кущах. Відмінно себе почуває білий гриб в тих місцях, де багато мохів і лишайників. Особливо улюбленими місцями для білих грибів вважаються змішані лісові масиви з такими деревами як береза, дуб, граб, ялиця, сосна і ялина.

Білий гриб (фото: wikipedia.org)

При поверненні тепла в першій половині жовтня продовжують висуватися такі апетитні гриби як маслюки, рижики, моховики. Так, зернисті маслюки ростуть у ялиновому лісі, віддаючи перевагу грунтам з вапняку. Модринові добре "прилаштувалися" в листяних лісах і перелісках. А ось мішані ліси та молоді посадки – це місця, де росте гриб маслюк пізній. Хвойний ліс — типовий біотоп, де ростуть гриби. Моховик зазвичай росте у хвойних і листяних лісах. Всі вони люблять піщані ґрунти з купою хвойних голок, а також лісопосадки.

Маслюк модриновий (фото: wikipedia.org)

Рижик (фото: wikipedia.org)

Моховик (фото: wikipedia.org)

Також у жовтні масово збирають гливи. Цей тип грибів росте досить купчасто, а пучок може досягати своєю кількістю до 20 грибів. При цьому вага середнього пучка дорівнює 600-1000 грам. Поширені гливи з кінця вересня до кінця грудня, бо цей різновид не терпить високих температур. Крім того, їх двійники в Україні не ростуть, а це значить, що розпізнати гливи буде неважко недосвідченим мисливцям по гриби. Найчастіше гливи ростуть на деревах, в їх коренях і на пеньках. Улюблене місце у глив у лісі знаходиться на березах. Однак часто їх знаходять також на пенатах, вербах і соснах. Виходячи з цього неважко здогадатися, що гливи поширені переважно в листяних лісах.

Гливи (фото: wikipedia.org)

Говорушки – гриб, який росте з початку липня і не перестає аж до середини жовтня. Ростуть білясті говорушки на луках, в листяних, хвойних і мішаних лісах на живильному субстраті з опалого листя або хвої. Варто зазначити, що у говорушок в Україні є багато двійників, тому без досвіду у визначенні цього гриба, вживати його в їжу і додавати в загальний кошик до інших грибів краще не варто.

Говорушка їстівна (фото: wikipedia.org)

Також до кінця листопада в Україні активно росте гриб дощовик. Він зазвичай зростає на вільному ґрунті, на повалених деревах і пнях можуть рости інші, але теж їстівні різновиди.

Дощовик (фото: wikipedia.org)

Не виключено знайти у жовтні чорного груздя. Він трапляється в лісах змішаного типу. Груздь темного зеленуватого кольору, з полою, невеликий ніжкою. Ховається він під зів'ялим листям. При знахідці одного можна виявити й сусідів. Якщо його засолити, він буде мати відмінний смак та щільну структуру.

Чорний груздь (фото: wikipedia.org)

Іноді можна знайти грибний делікатес – це парасолька строката. Звичайно, в жовтні він представлений в іншому різновиді як червоніюча або кошлата парасолька. Він росте на піщаних грунтах у світлих лісах, на галявинах і узліссях, просіках і вирубках; зустрічається на відкритих трав'янистих місцях, в парках, на полях, городах. Плодоносить поодиноко або нещільними групами, може утворювати ряди й "відьмині кола" (гриби створюють коло).

Парасолька строката (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали, що був названий найкорисніший гриб, який захищає навіть від онкології.