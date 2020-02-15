НП в поїзді Укрзалізниці: під Львовом постраждали пасажир і поліцейський

Під Львовом в поїзді Укрзалізниці п'яний чоловік влаштував дебош у вагоні і накинувся на одного з пасажирів. Буян побив хлопця, який виявився його земляком зі Стрийського району.

Інцидент стався в електричці сполученням Львів - Стрий ввечері 14 лютого. Про це передали у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як з'ясувалося, на свято День закоханих 41-річний чоловік перебрав зі спиртним, і вже в поїзді став вести себе неадекватно, вступав у конфлікт із попутниками і голосно нецензурно лаявся.

Після того, як бешкетник накинувся з кулаками на молоду людину, його просто якось висадили на станції "Розвадів". Місцеві правоохоронці затримали чоловіка і відвели в лікарню на огляд.

П'яний хуліган заспокоюватися і не думав. В певний момент вже у медзакладі у нього знову спалахнула агресія, і чоловік кинувся на "копа", побивши і його.

Лікарі госпіталізували поліцейського з тілесними ушкодженнями - у нього зламаний ніс та діагностовано струс мозку.

Тепер бешкетникові "світить" до 5 років тюремного ув'язнення.

Так, жителя Стрийщини затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці через випадки пияцтва та вандалізму в поїздах нещодавно виступили з різкою заявою та закликали повернути поліцейські патрулі у склади.