НП в метро Києва: з'явилася важлива заява

НП в метро Києва (Колаж РБК-Україна)

У метро Києва стався масштабний збій

У Києві, в п'ятницю вранці, 8 листопада, сталася НП – багато пасажирів не змогли оплатити свій проїзд за допомогою електронного квитка Kyiv Smart Card, так як стався збій системи. Проблема виникла в самий піковий час, коли люди добиралися на роботу. Масштабний збій привів до того, що в підземці утворилися величезні черги, а пасажири не могли поповнити карти ні в одній з кас.

Прес-служба КП "Київський метрополітен" відреагувала на проблему і принесла вибачення пасажирам за завдані незручності.

"Шановні пасажири! Система e-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Приносимо вибачення за незручності!" – таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці метрополітену в Facebook.

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Як пише "Інтерфакс-Україна", до кінця 2019 року на станціях метро в Києві будуть встановлені ще 173 термінали для купівлі та поповнення е-квитка.

"Е-квиток — сучасний універсальний спосіб оплати за проїзд. Використовуючи його, пасажири отримують зручний сервіс і допомагають нам зробити систему громадських перевезень більш прозорою та ефективною. Тому я радий, що все більше людей обирають електронний квиток", - зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Ми працюємо над тим, щоб використання Kyiv Smart Card було максимально доступним для киян, і постійно розширюємо мережу точок продажу карток. Вже до кінця року на станціях метро будуть встановлені ще 173 терміналу для купівлі та поповнення е-квитка", - додав він.