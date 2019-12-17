НП в метро Києва: пасажири влаштували самосуд над грабіжником (відео)

У київському метро пасажири зловили і побили кишенькового злодія
В метро Києва пасажири розправилися над кишеньковим злодієм, який промишляв у підземці. Один з пасажирів вказав на хлопця, звинувативши його в крадіжці особистих речей. Тоді кілька чоловіків виволокли його з вагона і утримували до прибуття поліції. Відео опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.
Відомо, що пограбування і самосуд, що послідував за ним, сталися на станції метро Контрактова площа.
На записі видно, як грабіжника затримують. Крім того, один з пасажирів, який ймовірно став жертвою кишенькового злодія, накидається на лежачого хлопця і б'є його кулаками по голові, а потім ще й б'є головою об плитку. Причому все це відбувається при поліцейському, що тримає підозрюваного.
Відео з самосудом над зухвалим грабіжником можна побачити тут.
В метро Києва пасажири влаштували самосуд над грабіжником (фото: facebook.com/KyivOperativ)
У коментарях до відео користувачі впевнені, що нахабний грабіжник надто легко відбувся і треба було б дати більше.
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