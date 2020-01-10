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НП в метро Києва: неадекват намагався влаштувати поножовщину (відео)

STYLERПодії    10.01.2020 - 23:10
НП в метро Києва: неадекват намагався влаштувати поножовщину (відео)
У метро Києва пасажири затримали чоловіка з ножем (колаж: РБК-Україна)

У Київському метрополітені бійка ледь не закінчилася різаниною

У метро Києва у п'ятницю, 10 січня, сталася надзвичайна подія. Близько 14:20 на станції "Палац Спорту" словесна перепалка між двома чоловіками переросла у бійку, яка могла закінчитися різаниною. Відео в мережі Facebook опублікував ресурс Київ Оперативний.

Повідомляється, що під час кулачної бійки один з учасників конфлікту вирішив, що "заточка" - більш переконливий аргумент.

На щастя, в бійку вчасно втрутилися інші пасажири, які "скрутили" неадеквата з холодною зброєю. Пізніше прибула і поліція метрополітену, яка надягла на чоловіка наручники.

Сьогодні, серед білого дня, приблизно о 14:20 на станції метро Палац Спорту між двома чоловік зав'язалася бійка. Що саме чоловіки не поділили незрозуміло, але один з них (мурликаючий) вирішив, що питання треба вирішувати так, як він звик - з допомогою заточування. На щастя, встигли вчасно скрутити.

Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 10 січня 2020 р.

В метро Києва пасажири затримали чоловіка з ножем (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що по вулицях Києва стало небезпечно ходити, дякуючи пасажирам за своєчасне втручання.

  • Хто знає, де можна купити гвинтівку, бо стрьомно ходити вже взагалі?
  • Палець можна сміливо ламати.
  • Добре, що ще є хлопці, які можуть втрутитися і перешкодити загрозі життю.
  • І додому, в тюрму!

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