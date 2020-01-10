НП в метро Києва: неадекват намагався влаштувати поножовщину (відео)

У метро Києва пасажири затримали чоловіка з ножем (колаж: РБК-Україна)

У Київському метрополітені бійка ледь не закінчилася різаниною

У метро Києва у п'ятницю, 10 січня, сталася надзвичайна подія. Близько 14:20 на станції "Палац Спорту" словесна перепалка між двома чоловіками переросла у бійку, яка могла закінчитися різаниною. Відео в мережі Facebook опублікував ресурс Київ Оперативний.

Повідомляється, що під час кулачної бійки один з учасників конфлікту вирішив, що "заточка" - більш переконливий аргумент.

На щастя, в бійку вчасно втрутилися інші пасажири, які "скрутили" неадеквата з холодною зброєю. Пізніше прибула і поліція метрополітену, яка надягла на чоловіка наручники.

Сьогодні, серед білого дня, приблизно о 14:20 на станції метро Палац Спорту між двома чоловік зав'язалася бійка. Що саме чоловіки не поділили незрозуміло, але один з них (мурликаючий) вирішив, що питання треба вирішувати так, як він звик - з допомогою заточування. На щастя, встигли вчасно скрутити. Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 10 січня 2020 р.

В метро Києва пасажири затримали чоловіка з ножем (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що по вулицях Києва стало небезпечно ходити, дякуючи пасажирам за своєчасне втручання.

Хто знає, де можна купити гвинтівку, бо стрьомно ходити вже взагалі?

Палець можна сміливо ламати.

Добре, що ще є хлопці, які можуть втрутитися і перешкодити загрозі життю.

І додому, в тюрму!

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