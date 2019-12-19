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З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис

STYLERЖиття    19.12.2019 - 22:31
З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис
У метро Києва сталася сильна тиснява (фото: РБК-Україна)

У київському метрополітені була дуже сильна тиснява

В метро Києва ввечері в четвер, 19 грудня, була страшна тиснява, при чому починалося це стовпотворіння ще біля входу в підземку. В мережу виклали знімок натовпу, що намагається дістатися додому в годину пік.

Фото, зроблене на метро Вокзальна, опублікував прес-секретар Міністра оборони Олексій Гордєєв. У коментарях користувачі пишуть, що подібний апокаліпсис творився в цей день і на інших станціях метро.

"М. Вокзальна. "Ми розвиваємо традиції недружності до людей", - підписаний знімок.

З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис

В метро Києва тиснява на Вокзальній (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

У коментарях користувачі мережі іронізують над ситуацією в Київському метрополітені.

  • В тесноте и обиде.
  • Мене завжди веселили ці двері на вході-виході.
  • Сьогодні це не лише на Вокзальній.

З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис

Користувачі Facebook показують знімки, зроблені днем раніше на станції Майдан Незалежності.

З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис

В метро Києва сильна тиснява на Майдані (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

Очевидно, подібні ситуації трапляються через часте мінування метрополітену. Наприклад, 19 грудня, була закрита одна з центральних станцій.

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