ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через повінь у Карпатах застрягли понад 20 туристів, їх рятували всю ніч

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 12:05
Через повінь у Карпатах застрягли понад 20 туристів, їх рятували всю ніч
Фото: рятувальна операція в Карпатах (if.dsns.gov.ua)

Туристи застрягли через різке підвищення рівня в річці Манявка

У Карпатах через різке підвищення рівня води в річці застрягли 22 туристи. Рятувальна операція тривала всю ніч і завершилася сьогодні вранці.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що туристи застрягли через раптове підвищення рівня води в річці Манявка, коли поверталися з Манявського водоспаду. Вчора ввечері для надання допомоги виїхали рятувальники місцевого пошуково-рятувального відділення.

О 00:20 ночі рятувальники на снігоболотоході "Богун" прибули до найближчого притоки річки в одному кілометрі від місця, де застрягла група туристів з 10 осіб. Ще одна група з 12 осіб на квадроциклах знаходилася неподалік.

Через високий рівень води було неможливо застосувати снігоболотохід, тому туристів переправляли через річку за допомогою рятувальних мотузок. О 06:12 з допомогою вантажівки підвищеної прохідності була переправлена перша група - 10 осіб, у тому числі 3 дітей. Всі вони в задовільному стані.

15 червня о 09:50 туристичну групу з 12 осіб (у тому числі 3 дітей) вдалося перевести через річку в селі Манява Богородчанського району. Всі туристи знаходяться в безпечному місці, медичної допомоги не потребують.

Фото: рятувальна операція в Карпатах (if.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова від прямого попадання блискавки, трагедія сталася на горі Грофа.

Минулого тижня через сильні зливи село на Прикарпатті пішло під воду.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Карпатыспасателитуристы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся