Через повінь у Карпатах застрягли понад 20 туристів, їх рятували всю ніч

Фото: рятувальна операція в Карпатах (if.dsns.gov.ua)

Туристи застрягли через різке підвищення рівня в річці Манявка

У Карпатах через різке підвищення рівня води в річці застрягли 22 туристи. Рятувальна операція тривала всю ніч і завершилася сьогодні вранці.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що туристи застрягли через раптове підвищення рівня води в річці Манявка, коли поверталися з Манявського водоспаду. Вчора ввечері для надання допомоги виїхали рятувальники місцевого пошуково-рятувального відділення.

О 00:20 ночі рятувальники на снігоболотоході "Богун" прибули до найближчого притоки річки в одному кілометрі від місця, де застрягла група туристів з 10 осіб. Ще одна група з 12 осіб на квадроциклах знаходилася неподалік.

Через високий рівень води було неможливо застосувати снігоболотохід, тому туристів переправляли через річку за допомогою рятувальних мотузок. О 06:12 з допомогою вантажівки підвищеної прохідності була переправлена перша група - 10 осіб, у тому числі 3 дітей. Всі вони в задовільному стані.

15 червня о 09:50 туристичну групу з 12 осіб (у тому числі 3 дітей) вдалося перевести через річку в селі Манява Богородчанського району. Всі туристи знаходяться в безпечному місці, медичної допомоги не потребують.

Фото: рятувальна операція в Карпатах (if.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова від прямого попадання блискавки, трагедія сталася на горі Грофа.

Минулого тижня через сильні зливи село на Прикарпатті пішло під воду.



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Автор: РБК-Україна