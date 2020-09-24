У київському метро сталася зворушлива історія: вчинок людини!

У метро Києва стався зворушливий випадок з працівником підземки і пасажиркою
У київському метро сталася зворушливий випадок. Співробітник метрополітену не залишився байдужим, а допоміг вийти з вагона дівчині з обмеженими можливостями. Спочатку дівчину підтримали на виході з вагона інші пасажири, а пізніше підбіг працівник підземки і супроводив містянку, куди їй було потрібно.
Про вчинок цієї людини з добрим серцем написали на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
"Вчинок людини з чистою душею і великим серцем. Сьогодні регіональний представник "Української організації захисту споживачів послуг" був свідком того, як дівчина з обмеженими можливостями виходила з вагона метро. Їй допомогли пасажири. Тут, побачивши це, підбіг співробітник метрополітену, підтримав дівчину, запитав куди їй необхідно йти далі і зголосився провести її", - написали на сторінці.
В київському метро сталася зворушлива історія (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Зараз героя і співробітника метро шукають для вручення грошової премії.
В коментарях українці зворушені вчинком чоловіка і висловили свої емоції. Деякі написали, що тут немає нічого дивного, а це обов'язок працівників метро.
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