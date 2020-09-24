ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У київському метро сталася зворушлива історія: вчинок людини!

Київ, Четвер 24 вересня 2020 11:07
У київському метро сталася зворушлива історія: вчинок людини!
Метро Києва (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва стався зворушливий випадок з працівником підземки і пасажиркою

У київському метро сталася зворушливий випадок. Співробітник метрополітену не залишився байдужим, а допоміг вийти з вагона дівчині з обмеженими можливостями. Спочатку дівчину підтримали на виході з вагона інші пасажири, а пізніше підбіг працівник підземки і супроводив містянку, куди їй було потрібно.

Про вчинок цієї людини з добрим серцем написали на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Вчинок людини з чистою душею і великим серцем. Сьогодні регіональний представник "Української організації захисту споживачів послуг" був свідком того, як дівчина з обмеженими можливостями виходила з вагона метро. Їй допомогли пасажири. Тут, побачивши це, підбіг співробітник метрополітену, підтримав дівчину, запитав куди їй необхідно йти далі і зголосився провести її", - написали на сторінці.

У київському метро сталася зворушлива історія: вчинок людини!В київському метро сталася зворушлива історія (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Зараз героя і співробітника метро шукають для вручення грошової премії.

В коментарях українці зворушені вчинком чоловіка і висловили свої емоції. Деякі написали, що тут немає нічого дивного, а це обов'язок працівників метро.

  • Дуже часто бачила, як працівники метро допомагають людям з обмеженими можливостями.
  • Для чергових по станції метрополітену в посадовій інструкції прописано такі вчинки, супроводу не зрячих і людей з обмеженими можливостями пересування.
  • Шкода, що для нашої країни це така рідкість, що про це треба навіть писати ,щоб люди не забували, що таке хороші вчинки.
  • Всі співробітники метро зобов'язані супроводжувати незрячих. Вони ще уточнюють на яку станцію їде людина і передзвонюють, щоб зустріли.

Як ми раніше писали, Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя метро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся