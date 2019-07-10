У лондонському аеропорту Гатвік призупинили польоти

Фото: лондонський аеропорт Гатвік (Wikipedia)

Авіаперельоти призупинили у зв'язку з проблемами системи контролю повітряного трафіку

Лондонський аеропорт Гатвік призупинило всі польоти і прийом авіарейсів у зв'язку з проблемами системи контролю повітряного трафіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію аеропорту.

За словами адміністрації, на даний момент ведуться роботи з відновлення роботи аеропорту.

"Станом на 18:00 (19:00 за Києвом) середовища, 10 липня у зв'язку з неполадками систем управління повітряним рухом диспетчерських вишок Гатвік рейси тимчасово припинені. Зараз ми разом з компанією ANS (Air navigation solutions), яка надає нам послуги диспетчерського управління повітряним рухом, працюємо над тим, щоб виправити неполадки як можна швидше", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що проблема виникла в диспетчерській вежі.

Аеропорт Гатвік має найбільш завантажену злітно-посадкову смугу у світі, з злетом або посадкою кожні 80 секунд в години пік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня в міжнародному аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

Крім того, в аеропорту Схіпхол (Нідерланди) зіткнулися два літаки Boeing 737-800 авіакомпанії KLM та Airbus A320 авіакомпанії ЕasyJet. Представник аеропорту сказав, що зіткнення сталося після того, як літаки почали рух. В результаті події ніхто не постраждав. На даний момент з'ясовуються причини зіткнення.