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Wizz Air тимчасово перенесе рейси до аеропорту "Бориспіль"

Новини » Туризм    07.07.2019 - 22:45
Wizz Air тимчасово перенесе рейси до аеропорту "Бориспіль"
Ілюстративне фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Перенос рейсів пов’язаний з закриттям злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ"

Авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня у міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У компанії повідомили, що через перенесення рейсів можливі незначні зміни розкладу вильотів і прильотів рейсів.

"Пасажири, чиї рейси будуть порушені, будуть проінформовані про можливі опції, і їм автоматично запропонують альтернативні перельоти", - заявили в компанії.

Також повідомляється, що якщо пасажир забронював переліт з вильотом в аеропорту "Київ", однак не захоче летіти з аеропорту "Бориспіль", о він зможе повернути без штрафу повну вартість авіаквитка, або отримати кредит у розмірі 120% від вартості перельоту на свій аккаунт, який можна буде використати для здійснення інших бронювань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

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