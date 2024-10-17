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У четырех знаков Зодиака сбудутся мечты. Карты Таро сулят им начало новой жизни

Таро-гороскоп на 18 октября (иллюстрация: freeepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В пятницу, 18 октября, судьба осчастливит представителей четырех знаков Зодиака. Этот день может надолго им запомниться, как один из самых лучших и самых счастливых.

Кому Таро-гороскоп на пятницу сулит исполнение мечты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбы

Уже 18 октября вы можете понять, что все проблемы остались в прошлом. Этот день подарит вам повод для радости, мечты начнут сбываться. Не забывайте о тех, кто нуждается в вашем внимании. Постарайтесь найти баланс между карьерой и личной жизни, так вы сумеете добиться успеха во всех сферах своей жизни.

Дева

Карты Таро сулят вам необычные приключения. В пятницу вы можете встретить людей, о которых уже давно забыли. Не бойтесь, отголоски прошлого не принесут вам проблемы. Прислушайтесь к советам, которые вы услышите в этот день, они помогут вам исполнить все свои желания.

Стрелец

Вселенная решила подать вам важный знак. В пятницу вы сможете понять, в каком направлении двигаться дальше. И начало новой жизни станет для вас настоящим сюрпризом. Позвольте себе забыть о полосе неудач, она уже в прошлом.

Весы

Карты Таро сулят вам большие сюрпризы и очень хорошие новости. Отбросьте сомнения и начните воплощать свои мечты в жизнь. Все в ваших руках, помните об этом. Не позволяйте страхам лишить вас счастья, боритесь за него изо всех сил.

К слову, ранее стало известно, какие знаки Зодиака ощутят магию Венеры.

Кроме этого, читайте Таро-гороскоп до конца недели.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Parade.

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