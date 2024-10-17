Только эти знаки Зодиака ощутят магию Венеры. Период счастья растянется до 11 ноября
17 октября Венера окажется в особой фазе, благодаря чему представители пяти знаков Зодиака ощутят на себе ее положительное влияние. И это продлится до ноября.
Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, кому именно повезет, а кому следует быть осторожнее.
17 октября Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.
"Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов", - пояснила астролог.
Венера будет находиться в девятом знаке Зодиака до 11 ноября 2024 года. Это - нейтральное положение для этой планеты.
Положительное влияние в период с 17 октября по 11 ноября ощутят представители следующих знаков Зодиака:
- Овен
- Лев
- Стрелец
- Весы
- Водолей.
Внимательными с действием Венеры в этот период следует быть:
- Рыбам
- Близнецам
- Девы.
"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, материальными ценностями, творчеством, взаимоотношениями", - рассказала Соловьева.
"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала она.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака сказочно повезет в 2025 году.
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